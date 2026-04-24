Stars Miranda Kerr und Orlando Bloom ’stellen ihren Sohn immer an erste Stelle‘

Miranda Kerr - Forbes Australia Women's Summit 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.04.2026, 09:00 Uhr

Miranda Kerr und Orlando Bloom 'stellen ihren Sohn immer an erste Stelle'.

Miranda Kerr und Orlando Bloom haben seit ihrer Trennung stets das Wohl ihres Sohnes in den Mittelpunkt gestellt.

Das 43-jährige Model und Orlando (49) waren von 2010 bis 2013 verheiratet, doch sie haben ihren Sohn Flynn (15) immer über alles andere gestellt. Auf die Geheimnisse ihres Co-Parenting-Modells angesprochen, sagte Miranda gegenüber ‚E! News‘: „Stellt die Bedürfnisse des Kindes an erste Stelle. Es ist so wichtig, sich zu fragen: Ist das im besten Interesse des Kindes? Und genau das haben wir von Anfang an mit Flynn gemacht. Und das hat uns geholfen, viele schwierige Situationen zu meistern. Kinder zuerst.“

Miranda, die mit ihrem Ehemann Evan Spiegel außerdem Hart (7), Myles (6) und Pierre (2) hat, erklärte außerdem, dass Freundlichkeit die wichtigste Regel in ihrem Haushalt ist. Das Model verriet: „Freundlichkeit ist so wichtig. Freundlich und respektvoll zu sein, ist einfach die Basis. Natürlich sollten wir noch mehr tun, aber Freundlichkeit ist bei uns zu Hause die grundlegende Erwartung.“ Ihre Kinder wissen, dass sie sich sehr freue, wenn sie ihr eine kleine Karte machen und jeder ihrer Jungs habe ihr bereits etwas gebastelt. Sogar Mirandas Zweijähriger habe ihr einen kleinen Bilderrahmen bemalt. Das Model weiter: „Sein Bruder Hart hat mir ein süßes Origami-Herz gemacht, und es ist einfach bezaubernd. Sein Bruder Myles hat mir einen wunderschönen Schmetterling gemalt.“

Unterdessen erklärte Miranda zuvor, dass sie und Orlando während ihrer Ehe nicht „das Beste im jeweils anderen hervorgebracht“ hätten. Über ihre Beziehung sagte sie im Podcast ‚We Need to Talk‘: „Orlando und ich sind großartige Freunde. Ich habe ihm gerade zum Geburtstag gratuliert, und er hat mir gedankt, dass ich so eine wunderbare Mutter für Flynn und eine gute Freundin für ihn bin, und wie dankbar er ist, mich in seinem Leben zu haben. Und ich empfinde genauso.“