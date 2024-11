2025 in der Elbphilharmonie Mireille Mathieu kündigt einziges Zusatzkonzert in Hamburg an

Mireille Mathieu verlängert ihre Tour um ein Konzert. (ili/spot)

SpotOn News | 15.11.2024, 13:33 Uhr

Nach dem Ende ihrer erfolgreichen Abschiedstournee kündigt die französische Sängerin Mireille Mathieu nun doch noch ein Zusatzkonzert in Hamburg an.

Eigentlich hat die beliebte französische Sängerin Mireille Mathieu (78) ihre erfolgreiche Abschiedstournee 2024 in Deutschland gerade erst beendet. Wie immer gab es nach ihrer Performance von "Goodbye my Love Goodbye" auf dem letzten Konzert ihrer "The Best of Mireille Mathieu"-Tour auch im Admiralspalast "Standing Ovations und ein Blumenmeer", wie der Veranstalter berichtet.

Einziges Zusatzkonzert der Abschiedstournee

Doch nun überrascht Mireille Mathieu mit einer beeindruckenden Zugabe. Wie Semmel Concerts am Freitag mitteilte, wird es im kommenden Jahr ein einziges Zusatzkonzert geben. Dieses findet am 19. März 2025 in der Hamburger Elbphilharmonie statt.

"Ich freue mich unglaublich, 2025 in der Elbphilharmonie auftreten zu dürfen. Hamburg hat immer einen besonderen Platz in meinem Herzen, und ich kann es kaum erwarten, wieder vor einem so wunderbaren Publikum zu singen", wird die Künstlerin dazu zitiert.

Der Spatz von Avignon macht Karriere

"Der Spatz von Avignon", so ihr Spitzname zu Beginn ihrer 60 Jahre währenden Karriere in Deutschland, hatte die Abschiedstour im Juni 2023 angekündigt. Ihre erstaunliche Karriere begann ziemlich genau 59 Jahre vorher im Juni 1964. Damals gewann sie in ihrer Geburtsstadt Avignon mit Édith Piafs (1915-1963) Chanson "La vie en rose" (1945) den Gesangswettbewerb "On chante dans mon quartier" ("In meinem Viertel singen wir"). Im Anschluss daran wurde sie in die Hauptstadt Paris eingeladen, um in einer französischen Fernsehsendung aufzutreten. Dieser Auftritt machte das älteste von 14 Kindern einer eher ärmlichen Familie über Nacht zum neuen Star am Chanson-Himmel.

In den vergangenen sechs Jahrzehnten sammelte Mireille Mathieu insgesamt 14 Goldene Schallplatten in Frankreich, Kanada, Deutschland und Finnland ein. Platin erreichte sie einmal in Kanada. In Deutschland wurde sie außerdem 1984 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.