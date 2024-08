Weihnachten im Kino Mit abgedrehtem Jim Carrey: Erster offizieller Trailer zu „Sonic 3“

Keanu Reeves leiht in "Sonic the Hedgehog 3" dem Antagonisten Shadow seine Stimme. (smi/spot)

SpotOn News | 27.08.2024, 17:30 Uhr

Der erste Trailer zu "Sonic 3" ist da. Zu sehen im Teaser zum dritten Teil der Videospielverfilmung ist ein völlig irrer Jim Carrey. Zu hören ist Keanu Reeves als böser Igel - wenn auch natürlich nur in der englischen Fassung.

An Weihnachten, genauer gesagt am 26. Dezember 2024, startet "Sonic the Hedgehog 3" in den deutschen Kinos. Paramount Pictures hat nun den ersten offiziellen Trailer zur Videospielverfilmung veröffentlicht. Es gibt neben dem Vorschauvideo im englischen Original auch bereits eine Version auf Deutsch. Doch in der Synchro geht die wichtigste Personalie des dritten Teils verloren. Keanu Reeves (59) spricht erstmals Shadow. Der schwarze Igel ist in vielen "Sonic"-Spielen von Sega der Widersacher des blauen Titelhelden.

Shadows Geschichte begann ähnlich wie die von Sonic, heißt es in dem Trailer. Doch wo der blaue Igel eine Familie gefunden hat, fand Shadow nur "Schmerz und Verlust". Deshalb hat er sich dem Bösen verschrieben.

Seltener Auftritt von Jim Carrey – und das doppelt

Im Trailer bekommen wir einen selten gewordenen Anblick zu sehen. Nämlich Jim Carrey (62). Der Erzkomiker hat sich in den letzten Jahren auf der Leinwand rar gemacht. Nach "Sonic the Hedgehog 2" aus dem Jahr 2022 wollte er sich eigentlich völlig aus dem Schauspielgeschäft zurückziehen. Für Teil drei ist er aber wortbrüchig geworden.

Jim Carrey verkörpert wie in den ersten beiden "Sonic"-Filmen wieder Dr. Robotnik, den ewigen Widersacher des Überschalligels. Der verrückte Wissenschaftler hatte, zumindest in der Videospielvorlage, bei einem schief gegangenen Experiment Shadow erschaffen. Nun muss er sich mit Sonic zusammentun, um seine Kreatur zu stoppen.

Als Sonic Robotnik in dessen Quartier besucht, ist der irre Forscher völlig verwahrlost. Statt der berühmten Glatze und dem sauber gezwirbelten Bart hängen überall Haare. Er trommelt auf seinem dicken Bauch herum.

Im Trailer ist Jim Carrey übrigens gleich zwei Mal zu sehen. Neben Dr. Robotnik spielt der "Ace Ventura"-Darsteller auch gleich dessen weißbärtigen Vater.