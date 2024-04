Swifts Partner bleibt seinem Team treu Mit dem Segen der Swifties: Travis Kelce verlängert in Kansas City

Neue Heimat Kansas City? Taylor Swift und Travis Kelce (jök/spot)

SpotOn News | 30.04.2024, 12:17 Uhr

Taylor Swifts Freund Travis Kelce verlängert seinen Vertrag bei den Kansas City Chiefs um weitere zwei Jahre. Dafür erhält er auch den Segen der Millionen Swifties, die sich eine dauerhafte Beziehung der beiden wünschen. Doch was heißt die Verlängerung für die Liebe der beiden wirklich?

Travis Kelce (34) hat seinen Vertrag beim amtierenden Superbowl-Gewinner Kansas City Chiefs um weitere zwei Jahre verlängert. Das gab der NFL-Champion via Instagram bekannt. Der neue Kontrakt bringt dem Lebensgefährten von Musik-Superstar Taylor Swift (34) in zwei Jahren knapp 35 Millionen Dollar ein. Kelce wird dadurch zum bestbezahlten Football-Spieler auf seiner Position des Tight End. Die Nachricht der Vertragsverlängerung macht nicht nur Chiefs-Anhänger glücklich. Auch Taylor Swifts Fans, die sogenannten Swifties, heben angesichts der Neuigkeiten auf Instagram ihren Daumen.

Nach Verlängerung: Facetime mit Taylor?

Der Instagram-Kanal der Chiefs zeigt Kelce nicht nur mit dem Kugelschreiber in der Hand und lächelnd über den Vetrag gebeugt. Die Verlängerung des historisch dotierten Vertrags teilte Kelce auch gleich per Facetime mit. Mit wem er sprach, ist nicht bekannt. Wen sich Swifties am anderen Ende der Leitung wünschen, ist dagegen klar: "Sag mir, dass es Taylor ist", spricht ein weiblicher Fan das aus, was alle denken. Ein anderer witzelt in Anspielung auf Swifts gerade erst erschienenes Hit-Album "The Tortured Poets Department": "Kelce ruft seine Freundin an und sagt: 'Du bist nicht die Einzige, die im April einen Hit hat.'"

Zusammenfluss der Fan-Ströme

Seit Swift und Kelce ihre Beziehung 2023 öffentlich gemacht haben, fließen zwei große Fan-Ströme ineinander: Die weltweit riesige Anzahl der Swifties hat sich mit den Millionen Chiefs-Anhängern vereint. Was manchen Hardcore-Football-Fan nervt, wird inzwischen von der breiten Masse akzeptiert: Football meets Pop. So interessieren sich immer mehr Swift-Anhänger auch für Football und sorgen für zusätzliche Einnahmen und Aufmerksamkeit beim Superbowl-Gewinner.

Die Nachricht, dass ihre Nummer 87 den Chiefs für weitere zwei Jahre erhalten bleibt, findet auch die breite Zustimmung der Chiefs-Follower unter den Swifties. So heißt es beispielsweise: "Sie wollen nicht, dass er seine Swifties woanders hinbringt." Ein anderer Follower fragt: "Steht in seinem neuen Vertrag, dass Miss Taylor Alison Swift alle Heimspiele besuchen muss?" Oder ganz einfach: "Go Taylors boyfriend!!!"

Wo werden Swift und Kelce sesshaft?

Natürlich denken Chiefs- und Swift-Fans noch weiter. Was heißt die Vertragsverlängerung für Amerikas bekanntestes Paar? Beide sind 34 Jahre alt und im besten Familienalter. Swifts neuestes Album stellt eine Art General-Abrechnung mit ihren Verflossenen dar, darunter ihrem Ex-Boyfriend Joe Alwyn (33), mit dem sie vor Kelce von 2016 bis 2023 zusammen war. Wie ernst ist es ihr mit Kelce? Ziehen die beiden offiziell zusammen und werden sesshaft? "Er (Kelce) muss sparen, um Taylor ein neues Haus neben dem der Kennedys zu kaufen", mutmaßt ein Instagram-Fan scherzhaft.

Fakt ist: Mit dem Vertag bindet sich Kelce nicht nur für zwei weitere Jahre an die Chiefs. Er verpflichtet sich auch, mit dem Team in der 500.000 Einwohner-Stadt Kansas City zu trainieren und die Hälfte seiner Spiele im Arrowhead Stadium in Kansas City, Missouri, auszutragen. So gern er also seine Herzensdame Taylor zu deren weltweiten Konzerten begleitet: Nach zwölf Jahren bei den Chiefs bleibt Kansas City in der Mitte Amerikas Kelves Lebensmittelpunkt. Taylor Swift besitzt zwar Immobilien von Los Angeles bis London. Doch auch sie ist, wie Kelce, als heimatverbunden bekannt. Heute noch bezeichnet sie ihren ersten Wohnsitz in Nashville als ihr Zuhause. Findet sie nun mit Travis in Kansas ihr zweites und dauerhaftes Nest?