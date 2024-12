"Women in Cinema"-Galadinner Mit Ehemann Michael Douglas: Catherine Zeta-Jones strahlt bei Event

Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas auf dem roten Teppich des The Red Sea International Film Festivals. (dam/spot)

SpotOn News | 07.12.2024, 15:38 Uhr

Anlässlich des diesjährigen The Red Sea International Film Festivals befinden sich Catherine Zeta-Jones und ihr Mann Michael Douglas derzeit in Saudi Arabien. Bei einer Veranstaltung zog das Ehepaar alle Blicke auf sich.

Im Rahmen des The Red Sea International Film Festivals besuchte Catherine Zeta-Jones (55) am 6. Dezember das "Women in Cinema"-Galadinner. Die Schauspielerin erschien in einem schwarzen, langärmligen Netzkleid mit floralem Stickmuster und einer langen Schleppe. Den glamourösen Look vervollständigte Zeta-Jones mit silberfarbenen Schmuck. Ihre dunklen Haare legte sie für den Auftritt in lockere Wellen. Begleitet wurde sie von ihrem Ehemann Michael Douglas (80): Passend zu seiner Frau posierte dieser in einem schwarzen Anzug mit gleichfarbigem Hemd.

Für das Ehepaar, das seit 2000 verheiratet ist, ist es der zweite glamouröse Auftritt in Saudi Arabien innerhalb kurzer Zeit. Zuvor, am 5. Dezember, besuchten Zeta-Jones und Douglas die Eröffnungszeremonie des The Red Sea International Film Festivals. Bei der Veranstaltung trug die 55-Jährige eine bodenlange, blaue Robe mit einem dezenten Beinschlitz und farblich passenden Cape. Douglas wählte einen schwarzen Anzug, den er mit einem weißen Hemd kombinierte.

Erstes Filmfestival Saudi-Arabiens

2019 wurde das The Red Sea International Film Festival mit dem Hintergrund, die Filmindustrie Saudi Arabiens zu etablieren, ins Leben gerufen. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die erste mehrtägige Veranstaltung im März 2020 abgesagt werden. Mehr als ein Jahr später, im November 2021, fand das Festival schließlich statt. In diesem Jahr zog es neben Zeta-Jones und Douglas unter anderem auch die Schauspieler Will Smith (56), Eva Longoria (49) und Cynthia Erivo (37) nach Saudi Arabien. Bis zum 14. Dezember findet das mit Stars gespickte Festival in Dschidda statt.