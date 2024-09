Gigi Birofio bis Yeliz Koc Mit Ex-Paaren: Diese Promis sind bei „Love Island VIP“ dabei

Einige der Promis von "Love Island VIP". (smi/spot)

SpotOn News | 24.09.2024, 11:47 Uhr

Von Datingshow-Veteranen wie Gigi Birofio, Yeliz Koc und Yasin Mohamed bis zu Neulingen: Bei "Love Island VIP" wollen sich erstmals Promis von Sylvie Meis verkuppeln lassen. Dabei treffen auch ehemalige Paare aufeinander.

Am 24. Oktober 2024 ist es so weit: Beim Datingshow-Ableger "Love Island VIP" will Moderatorin Sylvie Meis (46) erstmals Promis verkuppeln. Nun hat RTLzwei die Namen der berühmten Teilnehmer bekannt gegeben. Das Wort berühmt muss man sich natürlich in Anführungszeichen denken. Denn es handelt sich vor allem um Reality-Sternchen, die entweder in dem Mutterformat "Love Island" oder verwandten Datingshows debütierten.

Video News

Viele davon haben sich allerdings durchaus zu TV-Stars gemausert, die aus diversen Nicht-Dating-Shows einem größeren Publikum bekannt sind. Darunter ist etwa Gigi Birofio (25), der gerade zum zweiten Mal im Dschungelcamp war. Der Deutsch-Italiener war schon in diversen Dating-Formaten aktiv, bei "Love Island" aber noch nicht.

In der gleichen Liga spielt Yeliz Koc (30). Bekannt geworden durch ihre Ohrfeige für den "Bachelor" Daniel Völz, tingelte sie durch diverse Show, gewann 2023 "Promi Big Brother".

Melissa Damilia trifft auf Ex-Island-Lover

Melissa Damilia (28) gehört zu den Teilnehmern von "Love Island VIP" die ihre TV-Laufbahn in einer Normalostaffel der Sendung begannen. Nach ihrem Debüt 2019 stieg sie im folgenden Jahr zur "Bachelorette" auf.

Pikant: Melissa Damilia trifft im Oktober auf Danilo Cristilli (28). Mit dem späteren "Köln 50667"-Darsteller bandelte sie vor fünf Jahren auf der Liebesinsel an. Mit Tracy Candela und Marcellino Kremer trifft bei "Love Island VIP" ein weiteres Ex-Paar aus einer früheren Staffel aufeinander. "Tracellino" verließen 2018 die Insel als Gewinnerpaar, doch die Liebe hielt im wahren Leben nicht lange.

Yasin Mohamed (33) trifft gleich auf zwei Verflossene – was bei der Fülle an Formaten, in denen der Trash-Casanova schon zu Gast war, kein Wunder ist. Yasin Mohamed war nicht nur mit Yeliz Koc zusammen, sondern auch mit Alicia Costa Pinheiro.

Nur wenige Datingshow-Debütanten dabei

Neben den Dating-Veteranen wagen sich nur wenige Neulinge zu "Love Island VIP". Da wäre Patrick Fabian (37), Sänger, Stripper und Ex-"Belin – Tag und Nacht"-Darsteller. Oder Sophie Imelmann (28) von "Köln 50667" sowie Kymani Yade, Model und Sohn von Moderatorin Daisy Dee (54). Der hat sich laut RTLzwei immerhin Tipps von einem Profi geholt: "Bachelor" Paul Janke (43).

"Love Island VIP" läuft ab dem 24. Oktober donnerstags um 20.15 bei RTLzwei. Nach der Ausstrahlung im TV gibt es die Episoden auch eine Woche lang kostenlos bei RTL+, dauerhaft im Premiumbereich des Streamingdienstes.