Event in Los Angeles Mit Hut: Hollywood-Star Demi Moore präsentiert Retro-Look

Demi Moore bei ihrem Auftritt in Los Angeles. (hub/spot)

SpotOn News | 30.05.2024, 13:04 Uhr

Bei einem Event in Los Angeles hat Demi Moore einen stilvollen Auftritt hingelegt. Die Schauspielerin glänzte in einem Retro-Look mit Hut.

Demi Moore (61) hat bei einer Veranstaltung zur Serie "Feud: Capote vs. The Swans" in Los Angeles einen Retro-Look präsentiert. Die Schauspielerin, die vor kurzem noch bei der Abschlusszeremonie der Filmfestspiele von Cannes glänzte, gesellte sich in einem schwarzen Outfit zu ihren Kollegen und Kolleginnen in den DGA Theater Complex.

Moore trug ein kurzärmeliges, schwarzes Oberteil und eine locker sitzende Hose mit ausgestelltem Bein. Dazu kombinierte sie einen ebenfalls schwarzen Pillbox-Hut, der mit einem netzartigen Schleier versehen war. Dieser bedeckte die Stirn des Hollywood-Stars. Die 61-Jährige zeigte zudem kleine, schwarze Ohrringe sowie ein glitzerndes Silberarmband am linken Handgelenk sowie auffällige Ringe. Zu ihrem glamourösen Make-up gehörten Mascara, dunkler Lidschatten, Rouge und heller Lippenstift.

Das sind die Stars aus "Feud: Capote vs. The Swans"

Demi Moore ist in "Feud: Capote vs. The Swans" als Ann Woodward zu sehen. Auch Naomi Watts (55), die Modeikone Babe Paley in der TV-Show spielt, zog die Blicke bei dem Event auf sich. Die Schauspielerin präsentierte in Los Angeles ein trägerloses, figurbetontes Kleid in Weiß, das ihr bis zu den Knöcheln reichte.

Die Anthologie-Serie des "American Horror Story"-Schöpfers Ryan Murphy (58), die im Januar Premiere feierte, dreht sich in der zweiten Staffel um den Schriftsteller Truman Capote (gespielt von Tom Hollander, 56) und eine Gruppe von Damen der New Yorker High Society. Der gefeierte Autor ruiniert seine Freundschaft mit diesen, indem er über ihr skandalöses Leben schreibt.

Auf der Feier zur FX-Serie waren neben Demi Moore und Naomi Watts unter anderem auch die Schauspielerinnen Diane Lane (59) und Chloe Sevigny (49) zu Gast, die ebenfalls für "Feud: Capote vs. The Swans" vor der Kamera standen. Tom Hollander und Ryan Murphy ließen sich ebenfalls ablichten.