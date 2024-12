Filmfestival in Saudi-Arabien Mit Michael Douglas: Glamouröser Auftritt von Catherine Zeta-Jones

Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones waren zwei der Stars auf dem roten Teppich des The Red Sea International Film Festival. (paf/spot)

SpotOn News | 06.12.2024, 08:22 Uhr

Catherina Zeta-Jones hat bei dem The Red Sea International Film Festival alle Blicke auf sich gezogen. Die Schauspielerin erschien in Begleitung von Michael Douglas zu dem Event in einem dramatischen Outfit mit Cape.

Catherine Zeta-Jones (55) hat sich am Donnerstag (5. Dezember) in einem dramatischen Look an der Seite von Ehemann Michael Douglas (80) gezeigt. Die Schauspielerin erschien in einem azurblauen Kleid zur Eröffnungszeremonie des The Red Sea International Film Festival in Jeddah, Saudi-Arabien. Der Stoff der auffälligen Robe war in kleine Falten gelegt und reichte bis zum Boden. Ihre Beine kamen durch einen dezenten Schlitz im Rock zur Geltung. Ein farblich auf das Dress abgestimmtes Cape verlieh der Schauspielerin ein extravagantes Aussehen.

Dazu trug sie glitzernde High Heels, die sich um ihre Fußgelenke legten. Für zusätzlichen Glamour sorgten Diamantohrringe, zahlreiche Ringe und ein ebenso funkelndes Armband. Ihre dunklen Haare legte sie für den Auftritt in lockere Wellen. Ihre Augen betonte Zeta-Jones mit einem Smokey-Eye-Make-up, ihren Mund zierte nudefarbener Lippenstift. Douglas wählte mit einem schwarzen Anzug und einem weißen Hemd eine klassische Kombination. Sein Outfit ergänzte er um eine schwarze Krawatte und schwarze Anzugschuhe.

Video News

Ehrungen von Schauspielstars

Über den roten Teppich des Filmfestivals liefen neben ihm und seiner Frau weitere Schauspielstars wie Will Smith (56), Eva Longoria (49) und "Wicked"-Star Cynthia Erivo (37). Vin Diesel (57) wurde bei der Veranstaltung mit dem Iconic Characters Award ausgezeichnet. Auch "Oppenheimer"-Schauspielerin Emily Blunt (41) wurde einer Mitteilung des Veranstalters zufolge geehrt.

Zeta-Jones und Douglas hatten zuletzt etwas Schönes zu feiern. Das Hollywood-Paar zelebrierte am 18. November seinen 24. Hochzeitstag und teilte den besonderen Meilenstein mit seinen Instagram-Followern. Zeta-Jones wünschte ihrem Mann einen "frohen Jahrestag" und schrieb: "Unsere Liebe ist wie ein Hole in One…. Man muss es sehen, um es zu glauben. Liebe dich." Douglas nannte sich in seinem Beitrag einen "glücklichen Mann". Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder: Dylan (24) und Carys (21). Aus seiner Ehe mit der Filmproduzentin Diandra Luker hat Douglas seinen Sohn Cameron (45).