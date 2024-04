Platte erscheint am 19. April Mit Post Malone: Taylor Swift kündigt erste Single zum neuen Album an

Taylor Swift und Post Malone haben gemeinsam an "Fortnight" gearbeitet. (wue/spot)

SpotOn News | 18.04.2024, 22:34 Uhr

Am 19. April erscheint Taylor Swifts neues Album "The Tortured Poets Department". Wenige Stunden zuvor hat sie angekündigt, dass die erste Single "Fortnight" mit Post Malone ist.

Taylor Swift (34) heizt die Vorfreude auf ihre neue Platte "The Tortured Poets Department" weiter an. Nur wenige Stunden bevor das elfte Studioalbum der Sängerin am 19. April erscheint, kündigt sie die erste Auskopplung an. "Die erste Single von 'The Tortured Poets Department' ist…………. 'Fortnight' featuring Post Malone", schreibt Swift bei Instagram.

Taylor Swift und Post Malone haben Magie erschaffen

In ihrem Beitrag schwärmt Taylor Swift von der Zusammenarbeit mit Post Malone (28). Sie sei ein großer Fan des Sängers und Rappers, weil er so ein guter Schreiber und musikalisch experimentierfreudig sei. Die Melodien, die er erschaffe, gingen einem einfach nicht mehr aus dem Kopf. "Ich konnte hautnah miterleben, wie diese Magie zum Leben erweckt wurde, als wir gemeinsam an 'Fortnight' gearbeitet haben", schwärmt Swift. Sie könne es gar nicht erwarten, dass ihre Fans den Song hören.

Swift schreibt weiter, dass das Lied "heute um Mitternacht" erscheinen soll und ein dazugehöriges Musikvideo morgen um 20:00 Uhr ET (Eastern Time) folge. In Deutschland dürfte der Song damit offenbar am Freitag um 06:00 Uhr morgens veröffentlicht werden und der Clip in der Nacht auf Samstag um 02:00 Uhr morgens.

Im Februar hatte die Sängerin auf Instagram das Cover von "The Tortured Poets Department" veröffentlicht und mitgeteilt, dass die Platte am 19. April erscheint. "Fortnight", Taylor Swifts Lied mit Post Malone, ist nicht nur die erste Single-Auskopplung, sondern auch der erste Song des Albums.