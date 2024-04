Zwei neue Staffeln Mit Tom Hiddleston: Erfolgsserie „The Night Manager“ kommt zurück

Tom Hiddleston bei der Premiere von "The Night Manager" in Hollywood. (hub/spot)

SpotOn News | 12.04.2024, 14:13 Uhr

Die gefeierte Serie "The Night Manager" wird um zwei Staffeln erweitert. Mit dabei ist auch wieder Tom Hiddleston, der sich bereits sehr auf sein Comeback als Jonathan Pine freut.

"The Night Manager" geht weiter: Die BBC und Amazons Streamingdienst Prime Video haben bekannt gegeben, dass die britisch-amerikanische Thrillerserie für zwei neue Staffeln zurückkehren wird. Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen, heißt es in der Ankündigung. Die Serie – inspiriert von den Charakteren aus John le Carrés (1931-2020) Bestseller "Der Nachtmanager" – feierte 2016 Premiere.

Video News

Die neuen Staffeln der von der BBC in Auftrag gegebenen Serie werden außerhalb Großbritanniens weltweit auf Prime Video ausgestrahlt. Mit dabei ist erneut Hollywood-Star Tom Hiddleston (43, "Loki") in seiner Rolle als Jonathan Pine. Die Handlung der neuen Folgen soll acht Jahre nach dem Finale von Staffel eins ansetzen. Das Drehbuch zu "The Night Manager" kommt wieder von Serienschöpfer David Farr (54), Georgi Banks-Davies wird bei allen sechs Episoden der zweiten Staffel Regie führen. Hugh Laurie (64, "Dr. House") wird der Mitteilung zufolge als ausführender Produzent mit von der Partie sein.

Erste Staffel kam gut an

Tom Hiddleston sagt in der Ankündigung zu den neuen Folgen: "Die erste Staffel von 'The Night Manager' war eines der kreativsten Projekte, an denen ich je gearbeitet habe." Der Schauspieler fügte hinzu: "Die Tiefe, die Bandbreite und die Komplexität" von Jonathan Pine seien immer noch eine "aufregende Aussicht" für ihn. Er könne es kaum erwarten, "das nächste Kapitel unserer Geschichte zu erzählen".

Die erste Staffel von "The Night Manager" wurde mit mehreren Golden Globes ausgezeichnet – unter anderem gewann Tom Hiddleston den Preis als bester Hauptdarsteller in einer Miniserie. Neben ihm waren in der Serie um den Nachtmanager eines Hotels, der in den Zirkel eines Waffenhändlers eingeschleust wird, auch Hugh Laurie, Olivia Colman (50), Tom Hollander (56) oder Elizabeth Debicki (33) zu sehen. Colman und Laurie gewannen jeweils einen Golden Globe in den Nebendarsteller-Kategorien für ihre Performances in der Serie.