Hollywood-Star begeistert seine Fans Mitten auf dem Alexanderplatz: Jared Leto gibt Überraschungskonzert

Jared Leto am Montagnachmittag in Berlin auf dem Alexanderplatz. (dr/spot)

SpotOn News | 14.05.2024, 11:26 Uhr

Jared Leto hat mit einem Konzert mitten in Berlin seine Fans überrascht. Der Hollywood-Superstar gab auf dem Alexanderplatz einige seiner Songs zum Besten. Anschließend ging es in die Uber Arena zum eigentlichen Konzert seiner Band Thirty Seconds to Mars.

Der US-amerikanische Musiker und Schauspieler Jared Leto (52) hat am Montagnachmittag mitten auf dem Berliner Alexanderplatz ein kurzes, spontanes Konzert gegeben. Wie unter anderem Bilder und Videos in den sozialen Netzwerken beweisen, tauchte der Frontmann von Thirty Seconds to Mars gegen 14 Uhr inmitten der Hauptstadt mit seiner Gitarre bewaffnet auf und gab dort einige Songs aus seinem Repertoire zum Besten. Schnell versammelten sich Hunderte von Fans um Leto und lauschten bei sommerlichen Temperaturen seinen Klängen.

His voice at the beginning 😍💖😍 #JaredLeto

veramonroe on IG pic.twitter.com/gSb9vcHg67 — WestOfHell 🖤🎶🎸 (@MarsMadMichelle) May 13, 2024

Unter anderem spielte er in Cowboyhut und mit futuristischer Sonnenbrille bekleidet den Thirty-Seconds-to-Mars-Megahit "The Kill (Bury Me)" unter der Mithilfe seiner treuen Fans, die textsicher mit ihm den Song performten. Der Hollywood-Star kündigte seinen Auftritt zuvor in einem Video via X an. Dort sprach er in perfektem KI-Deutsch ohne Akzent, allerdings mit grammatikalischen Schwierigkeiten: "Hallo, Jared Leto aus Berlin hier. Um 14 Uhr ein Geheimnis für euch: Das ist um 14 Uhr am Alexanderplatz. Wir werden kommen, um Hallo zu sagen und ein paar Lieder zu spielen." Am Abend folgte dann in Berlin das eigentliche Konzert der Band in der Uber Arena vor ausverkauftem Haus.

Jared Leto gewann den Oscar für seine Rolle in "Dallas Buyers Club"

Jared Leto startete seine Karriere zunächst als Darsteller und machte sich durch Rollen in Filmen wie "Fight Club" oder "American Psycho" schnell in Hollywood einen Namen. Seinen bisherigen schauspielerischen Höhepunkt feierte er mit seiner Rolle der transgeschlechtlichen Rayon im Drama "Dallas Buyers Club" an der Seite von Matthew McConaughey (54), für die er 2014 den Oscar als bester Nebendarsteller erhielt. Parallel verfolgte Leto auch seine musikalische Laufbahn und gründete 1998 zusammen mit seinem Bruder Shannon Leto (54) die Alternative-Rockband Thirty Seconds to Mars, für die er seitdem als Sänger und Songwriter aktiv ist.

Aktuell befindet sich seine Band auf ausgedehnter Welt-Tournee. Nach den Stationen in Hamburg und Berlin folgen unter anderem auch noch Konzerte in Wien (18.05.), München (19.05.), Zürich (22.05.), Hannover (15.06.) und Köln (16.06.).