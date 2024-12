Warmes Braun „Mocha Mousse“ ist die Pantone-Farbe des Jahres 2025

Pantone hat "Mocha Mousse" zur Farbe des Jahres 2025 gewählt. (ncz/spot)

SpotOn News | 05.12.2024, 16:31 Uhr

Trommelwirbel für die Farbe des Jahres 2025: Ein satter Braunton zieht kommendes Jahr in unsere Kleiderschränke, Beauty-Routinen und Wohnungen ein. Das Farbinstitut Pantone hat "Mocha Mousse" zum Nachfolger von "Peach Fuzz" ernannt.

Das Farbinstitut Pantone hat die Farbe des Jahres für 2025 bekanntgegeben. Auf den diesjährigen Farbton "Peach Fuzz" folgt nun "Mocha Mousse", ein milchschokoladiges Braun. "Mocha Mousse wird von unserem Verlangen nach alltäglichen Freuden getragen und drückt ein Maß an durchdachtem Genuss aus", wird Pantone-Direktorin Leatrice Eiseman auf der offiziellen Webseite zitiert. Es handle sich um einen "anspruchsvollen und üppigen, aber gleichzeitig unprätentiösen Klassiker". Das Institut beschreibt "Mocha Mousse" als "wärmenden, satten Braunton, der an die köstliche Qualität von Kakao, Schokolade und Kaffee erinnert und unser Verlangen nach Komfort anspricht."

Dass schon der Name "Mocha Mousse" kulinarische Assoziationen weckt, ist Teil des Konzepts: Der jährliche Farbton soll alle fünf Sinne ansprechen, wie bereits "Peach Fuzz" im vergangenen Jahr. Grund für die Wahl des Farbtons sei auch eine "wachsende Bewegung, sich mehr mit der natürlichen Welt zu verbinden". Der Farbton stehe für "Harmonie und Gleichgewicht zwischen den Anforderungen der Moderne und der zeitlosen Schönheit künstlerischer Kreation", schreibt das in New Jersey ansässige Unternehmen.

"Mocha Mousse" als Inspiration für Mode, Beauty und Inneneinrichtung

Es ist zwar das erste Mal in der 25-jährigen Geschichte der Farbwahl durch Pantone, dass ein Braunton zur Farbe des Jahres auserwählt wurde, überraschend ist die Wahl jedoch nicht unbedingt. In den vergangenen Monaten hat die Farbe bereits zahlreiche Laufstege großer Modehäuser sowie Red Carpets erobert und Fashionfans weltweit begeistert. "Mocha Mousse" sei eine "trendorientierte Modefarbe mit einer reichen Neutralität", die sowohl für bescheidene und erdverbundene als auch für luxuriöse Mode stehe, so Pantone.

Aber auch im Bereich Beauty findet das sanfte Braun seinen Platz – unter anderem erwecke es die natürliche Ausstrahlung individueller Hauttöne verschiedener Untertöne und stehe für eine authentische, mühelose Eleganz. In der Inneneinrichtung vermische der Ton Gemütlichkeit und Opulenz miteinander – sei es als Wandfarbe, Bodenbelag oder Möbeln aus natürlichen Materialien wie Holz, Rattan, Korbwaren, Leder und Leinen.

Pantone wählt seit 2000 einen Farbton als Farbe des Jahres. Die Wahl erfolgt nach Überlegungen zum Zeiteindruck des jeweiligen Jahres und soll verschiedenen Branchen als Inspiration für Produktdesign, aber auch Produktverpackung Grafikdesign dienen. Bestimmt wird die Farbe von einem zehnköpfigen Team, dessen anonyme Mitglieder verschiedene kulturelle, geografische und designtechnische Hintergründe haben.