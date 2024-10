Nach über fünf Jahren Moderator Lukas Haunerland verlässt das „Sat.1-Frühstücksfernsehen“

Im "Sat.1-Frühstücksfernsehen" war sein Klavier der treue Begleiter von Lukas Haunerland. (paf/spot)

SpotOn News | 28.10.2024, 11:30 Uhr

Lukas Haunerland hat seinen letzten Auftritt im "Sat.1-Frühstücksfernsehen" angekündigt. Für den Moderator sei es "Zeit für eine kreative Pause". Seit 2019 ist der Musiker Teil des Teams des Morgenmagazins.

Lukas Haunerland hat seinen Abschied vom "Sat.1-Frühstücksfernsehen" angekündigt. Am 29. November werde er zum letzten Mal in der Sendung zu sehen sein, schrieb der Moderator auf Instagram. In seinem Beitrag bedankte er sich als "Junge am Klavier" für fünfeinhalb Jahre in dem Morgenmagazin. Für dieses setzte sich der Sänger seit 2019 wiederholt an das Tasteninstrument.

Haunerland würdigte in seiner Nachricht "die lustigen, musikalischen und großartigen Momente, die wir zusammen erlebt haben". Die Sendung zu verlassen, sei keine leichte Entscheidung für ihn gewesen. "Aber nach über 1.000 Sendungen ist es Zeit für eine kreative Pause. Und ich freue mich auf meine Weltreise. Auf Ausschlafen und Abenteuer. Und auf ganz viel Musik", verriet er über seine Pläne. Im Clip trällerte er in seinem unveröffentlichten Lied "Von Sri Lanka bis nach Japan" davon, im "Frühstücksfernsehen" viele Jahre seinen "Traum gelebt" zu haben.

Reaktionen des Teams

In der Kommentarspalte zeigten sich neben Zuschauern seine Kollegen aus dem Team traurig über den nahenden Abschied. "Lukeberger. Ich sage: 'Auf Wiedersehen!' … einen Abschied akzeptiere ich nicht so einfach", schrieb Moderator Daniel Boschmann (44). Haunerland sei ein "großartiger Kollege und Mensch, mit einem künstlerischen Talent, das aus jeder Pore tropft". Boschmann bezeichnete sich als sein "Fan" und wünschte ihm viel Freude auf seiner Reise.

Kollegin Matthias Killing (45) schrieb zu etlichen weinenden Emojis und Herzen: "Dein Platz wird für immer da sein!!" Mitsamt einem gebrochenen, roten Herzen kommentierte Benedikt Amara, Backstage-Expertin in der Sendung: "Auch wenn es jetzt hier schwarz auf weiß steht, kann ich's immer noch nicht glauben."

Schon vorher bei Morgenmagazin beschäftigt

Schon vor seiner Verpflichtung beim "Sat.1-Frühstücksfernsehen" war Haunerland im Bereich der Morningshows zu Hause. Der Musiker war für die Radioshow "Arno und die Morgencrew" beim Sender 104.6 RTL tätig. Für gute Laune sorgte er auch zur Fußball-WM 2014 auf der Fanmeile am Brandenburger Tor.