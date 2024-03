Sie tragen das gleiche Accessoire Modischer Insekten-Hype bei Königinnen Máxima und Camilla

Camilla setzte diese Woche auf Bienenbroschen, Máxima trug glitzernde Spinnen an der Schulter. (ncz/spot)

SpotOn News | 28.03.2024, 12:31 Uhr

Statt glamourösen Diamanten haben Königin Camilla und Königin Máxima diese Woche Broschen mit Ekelfaktor aus ihrer Schmuckschatulle geholt. Die beiden Königinnen setzen mit Insektenschmuck ein Modestatement.

Bei einigen Menschen rufen Insekten Ekel hervor, in der Geschichte des Schmucks haben Krabbeltiere aber schon immer eine wichtige Rolle gespielt. Ägyptische Soldaten schrieben Käfern übernatürliche Kräfte zum Schutz vor Feinden zu und trugen sie häufig in der Schlacht, im viktorianischen Zeitalter galten Trägerinnen von Insektenschmuck als "vornehm, pflegend und tugendhaft". Dass Käfer, Bienen oder Spinnen ein toller Hingucker sind, bewiesen diese Woche gleich zwei royale Frauen. Sowohl die britische Königin Camilla (76) als auch die niederländische Königin Máxima (52) zeigten sich in den vergangenen Tagen mit auffälligen Krabbeltier-Broschen.

Máxima liebt Insektenschmuck

Am Dienstag (26. März) präsentierte sich die Königin der Niederlande bei einer Veranstaltung in einer weiten, taupefarbenen Hose und einem dunkelgrauen Blazer. Auf ihrer Schulter trug Máxima zwei große glitzernde Spinnen-Broschen. Sie sind von der argentinischen Marke Celedonio und seit 2015 fester Bestandteil in Máximas Schmucksammlung. Máxima ist offenbar großer Fan von Insektenschmuck: Die gebürtige Argentinierin trug in der Vergangenheit bereits mehrmals Broschen, die wie Käfer, Motten oder Schmetterlinge aussahen.

Königin Camilla ist Bienen-Fan

Nur einen Tag später, am Mittwoch, trug Königin Camilla bei einem Auftritt zwei Bienen-Broschen an ihrem kamelfarbenen Wollmantel. Willkürlich traf sie diese Auswahl nicht: Die Ehefrau von König Charles III. (75) besuchte einen örtlichen Imkerverband im englischen Shrewsbury. Zudem soll sie große Bienenfreundin sein: Laut der Website der Royal Family ist Camilla eine "begeisterte Imkerin" und verkauft sogar den Honig aus ihrem Landhaus für wohltätige Zwecke.