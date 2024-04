Besuch des Miniatur-Monacos Monaco-Zwillinge Jacques und Gabriella begeistern in Hamburg

Fürst Albert II., Fürstin Charlène und die Kinder Jacques und Gabriella in Hamburg. (lau/spot)

SpotOn News | 25.04.2024, 20:50 Uhr

Fürst Albert II. und Familie haben in Hamburg den Monaco-Teil des Miniatur Wunderlands eröffnet. Beim Hamburg-Besuch der Fürstenfamilie begeisterten besonders die neunjährigen Zwillinge Gabriella und Jacques.

Die monegassische Fürstenfamilie hat am heutigen 25. April Hamburg einen Besuch abgestattet. Fürst Albert II. (66) und seine Ehefrau, Fürstin Charlène (46), brachten zur Eröffnung des Monaco-Abschnitts im Miniatur Wunderland in der Hamburger Speicherstadt ihre beiden Kinder mit, die Zwillinge Jacques und Gabriella (9). Wie auch ihre Eltern zeigten sich die Neunjährigen bei dem Termin begeistert ob der detailgetreuen Miniatur-Nachbildung ihrer Heimat.

Monaco-Nachbildung mit funktionsfähiger Formel-1-Strecke

In den Mittagsstunden hatte die vierköpfige Fürstenfamilie Hamburg per Privatjet erreicht. Im Fünf-Sterne Hotel "Vier Jahreszeiten" bezogen sie für den Tag die Präsidenten-Suite, wie die "Bild"-Zeitung berichtete. Am späten Nachmittag ging es dann zur Eröffnungsfeier ins Miniatur Wunderland. Fürstin Charlène hatte sich für den Besuch der weltweit größten Modelleisenbahnanlage für einen langen, cremeweißen Mantel entschieden. Dazu kombinierte sie einen schwarzen Schal.

Besonders die Zwillinge Jacques und Gabriella wirkten in der Speicherstadt angekommen begeistert ob der Miniatur-Version ihrer Heimatstadt. Auf 36 Quadratmetern sind unter anderem der monegassische Fürstenpalast, der Hafen mit luxuriösen Jachten sowie das Casino nachgebildet.

Das Highlight bildet jedoch wohl die minutiös nachgestellte Formel-1-Strecke, die noch dazu voll funktionsfähig ist. Das Fürstenpaar startete dann auch per Buzzer das erste Rennen von vier Miniatur-Rennautos. Gabriella und Jacques durften hingegen auf Knopfdruck ein kleines Schiff fahren lassen – und rangelten sich um das Recht, auf den Buzzer drücken zu dürfen.

Den Tag im Hamburg sollen Charlene und Albert am Abend mit einer Party mit geladenen Gästen im Speicherstadtmuseum beschließen. Noch in den Abendstunden geht es dann per Privatjet zurück ins echte Monaco. Eine Übernachtung in der Hansestadt ist Medienberichten zufolge nicht geplant.