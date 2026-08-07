Stars Monica Barbaro schwärmt vom romantischen New York

Monica Barbaro attends the "One Night Only" New York Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.08.2026, 09:00 Uhr

Monica Barbaro schwärmt vom romantischen New York.

Monica Barbaro hält New York für eine „unglaublich romantische Stadt“.

Die 36-jährige Schauspielerin verbindet viele schöne Erinnerungen mit der Metropole und gibt zu, jedes Mal unter einer Art „depressivem Entzug“ zu leiden, wenn sie die Stadt wieder verlassen muss. Die brünette Schauspielerin, die mit Hollywood-Star Andrew Garfield liiert ist, sagte dem ‚Interview Magazine‘: „Die schönsten Abende habe ich in New York erlebt. Manchmal frage ich mich, ob das daran liegt, dass ich immer davon träume, wieder hierher zurückzukehren und in New York zu leben. Jedes Mal, wenn ich abreise, habe ich eine Art depressiven Entzug. So ging es mir auch im Dezember, nachdem wir die Dreharbeiten beendet hatten. Es ist eine unglaublich romantische Stadt. Hier auf Dates zu gehen, macht einfach riesigen Spaß.“ Für Monica scheint der „Big Apple“ eine ganz besondere Energie zu besitzen: „Ich treffe hier auf seltsame Weise häufiger zufällig Freunde als irgendwo sonst. Es fühlt sich an, als wäre diese Stadt mit dem Universum verbunden und würde einem genau die Menschen über den Weg schicken, die man gerade sehen oder kennenlernen soll.“

Zuletzt verkörperte Monica die Folk-Legende Joan Baez in dem 2024 erschienenen Bob-Dylan-Biopic ‚A Complete Unknown‘. Die Begegnung mit Baez selbst bezeichnete sie als „surreal“. Dem ‚Guardian‘ sagte sie: „Es war so merkwürdig, diese Stimme, von der ich so lange besessen war, plötzlich live zu hören. Ich habe sie regelrecht verehrt und war vollkommen überwältigt. Es war ein richtiger Wirbelwind-Moment. Wir stehen weiterhin in Kontakt. Jetzt, wo der ganze Druck vorbei ist, wäre es schön, sich einfach einen Nachmittag mit ihr zusammenzusetzen und zu unterhalten. Inzwischen kann ich ihre Lieder wieder hören, ohne dabei in Panik zu geraten.“

Für ihre Darstellung erhielt Monica eine Oscar-Nominierung als Beste Nebendarstellerin – ein Erlebnis, das sie als „völlig surreal“ beschreibt. Die Schauspielerin, die in dem Film gemeinsam mit Timothee Chalamet, Edward Norton und Elle Fanning vor der Kamera stand, sagte: „Früher schien es mir fast peinlich, mir so eine Auszeichnung überhaupt zu wünschen oder sie zu feiern. Ich musste erst akzeptieren, dass ich mir das wirklich von Herzen wünsche. Und als es dann tatsächlich passiert ist, war die Freude einfach grenzenlos.“