Film Marvel-Chef Kevin Feige möchte Miles Morales ins MCU bringen

Kevin Feige - Dr Strange In The Multiverse Of Madness – World Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.07.2026, 19:00 Uhr

Kevin Feige hat „definitiv Pläne“, Miles Morales in das Marvel Cinematic Universe zu bringen.

Im MCU spielte bislang vor allem Tom Hollands Version von Peter Parker und dessen netzschwingendes Alter Ego eine zentrale Rolle. Nun hat der Chef der Marvel Studios eingeräumt, dass er Miles Morales, eine moderne Neuinterpretation der beliebten Figur, sehr gerne ebenfalls in seinem Figurenarsenal hätte.

Gegenüber dem chinesischen Portal ‚Watching Hollywood‘ sagte er: „Die gute Nachricht ist, dass Sony die Reihe ‚Spider-Man: Into the Spider-Verse‘ hat, die sehr beliebt und ausgezeichnet ist, und ‚Beyond the Spider-Verse‘ kommt nächstes Jahr heraus.“ Er fügte hinzu, dass er „definitiv Pläne für einen Realfilm mit Miles“ habe: „Und ich glaube, dass ein Realfilm über Spider-Man gewissermaßen dieses Schicksal hat: Miles irgendwann nach dem Ende der ‚Spider-Verse‘-Reihe hinzuzufügen.“

Sonys animiertes ‚Spider-Verse‘-Franchise wird 2027 mit ‚Spider-Man: Beyond the Spider-Verse‘ abgeschlossen. Shameik Moore wird der Figur erneut seine Stimme leihen, nachdem er bereits in ‚Into the Spider-Verse‘ aus dem Jahr 2018 und der 2023 erschienenen Fortsetzung ‚Across the Spider-Verse‘ mitgewirkt hatte.

Obwohl Miles bislang noch nicht im MCU aufgetreten ist, bemerkten Fans in ‚Spider-Man: No Way Home‘ eine Anspielung auf ihn. In einer Szene, die sich darauf bezog, dass Hollands Version auf die früheren Peter-Parker-Versionen von Andrew Garfield und Tobey Maguire traf, sagte Jamie Foxx‘ Rolle Electro: „Irgendwo muss es doch bestimmt einen schwarzen Spider-Man geben.“

Dass diese Andeutung beim Publikum nicht unbemerkt blieb, weiß auch der Filmemacher. Feige fügte hinzu: „Das Publikum auf der ganzen Welt war begeistert, weil die Menschen wussten, dass dies möglicherweise ein Hinweis auf Spider-Man Miles sein könnte.“