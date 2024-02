Neuer Podcast und "Let's Dance" „Monster im Kopf“: Lina Larissa Strahl litt unter „Bibi“-Ruhm

SpotOn News | 19.02.2024, 18:24 Uhr

Mit "Bibi & Tina" wurde Lina Larissa Strahl zum Star. Doch sie litt auch darunter, auf die Rolle der Junghexe reduziert zu werden. Überhaupt hat sie Erfahrung mit dunklen Gedanken. Die will sie nun in einem Podcast über Mental Health einbringen.

Bei "Let's Dance" will Lina Larissa Strahl (28) ab Freitag eine neue Seite von sich zeigen. Und ihr Image als ewige Bibi Blocksberg endgültig abschütteln. Von 2013 bis 2017 spielte sie in vier "Bibi & Tina"-Filmen die junge Hexe – und litt darunter, ständig nur mit der Rolle identifiziert zu werden.

"Es hat mich traurig gemacht, wenn mich alle immer nur als Bibi angesprochen haben und nicht als Lina", sagte sie jetzt gegenüber "Bild". Mittlerweile hat Lina Larissa Strahl ihren Frieden mit Bibi gemacht: "Jetzt mit Mitte zwanzig weiß ich es zu schätzen. Sie ist ein Teil von mir. Ich bin stolz darauf", sagte sie.

Nicht nur, weil sie auf ihre Rolle als Bibi reduziert wurde, hatte Lina Larissa Strahl oft mit psychischen Problemen zu kämpfen. Schon als Teenager habe sie sich als "komische Außenseiterin gefühlt". Sie war damals alleine mit ihren Gedanken und den "Monstern", die sie "im Kopf hatte".

"Ich dachte immer, niemand wird mich verstehen, warum denken meine Freundinnen nicht so wie ich? Warum passe ich hier nicht rein?", verriet die Sängerin, die 2013 ihren Durchbruch mit der KiKA-Sendung "Dein Song" hatte.

Strahl ist "seit mehreren Jahren in Therapie" und habe dadurch viel über sich und über das Thema mentale Gesundheit gelernt. Dieses Wissen wolle sie nun weitergeben. Am 22. Februar startet in Zusammenarbeit mit dem Radiosender DASDING (SWR) ihr Podcast "Fühl ich". Darin will sie mit Vorurteilen rund um Mental Health aufräumen und die Hörerinnen und Hörer dafür sensibilisieren, dass es gut ist, sich Hilfe zu holen.

Nach sieben Jahren Beziehung: Trennung von Tilman Pörzgen

Ihre "Bibi"-Vergangenheit hat Lina Larissa Strahl übrigens auch im Privatleben abgeschüttelt. Wie sie zu "Bild"sagte, ist sie nicht mehr mit Tilman Pörzgen (30) liiert. Nach sieben Jahren hat sie sich von dem Schauspieler getrennt, den sie am Set von "Bibi & Tina: Mädchen gegen Jungs" kennengelernt hatte.