Stars Morgan Freeman denkt mit 89 Jahren nicht ans Aufhören

Morgan Freeman - 2018 - DPA - 2018 SAG Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.08.2026, 18:00 Uhr

Der Schauspieler feiert im kommenden Jahr seinen 90. Geburtstag. Trotzdem hat er keine Lust auf den Ruhestand.

Auch wenn er auf die 90 zugeht, denkt Morgan Freeman überhaupt nicht daran, sich zur Ruhe zu setzen.

Der Schauspieler blickt auf eine äußerst erfolgreiche Karriere in Hollywood zurück und übernahm zahlreiche ikonische Rollen – darunter seine Oscar-prämierte Darstellung in ‚Million Dollar Baby‘ aus dem Jahr 2004. Im kommenden Juni wird Freeman 90 Jahre alt. Der ‚New York Times‘ erklärte er jedoch, dass dieses Alter für seine beruflichen Pläne keinerlei Bedeutung habe. Scherzend sagte er: „Da halte ich es wie Clint Eastwood: Lass den alten Mann nicht herein. Also arbeite weiter. Solange du aus dem Bett kommst und dabei nicht hinfällst, kannst du einfach dankbar sein und weitermachen.“

Der Hollywood-Star kündigte an: „Ich werde arbeiten, solange ich kann – solange jemand zu mir sagt: ‚Möchtest du diese Rolle spielen?'“ Auf die Frage, ob es noch Traumrollen gebe, die er in Zukunft gerne übernehmen würde, antwortete der Darsteller: „Nein. Ich gehe jetzt auf die 90 zu. Die Rollen, die ich früher gern gespielt hätte, wird jetzt Denzel Washington spielen.“

Freeman, der derzeit in der dritten Staffel der Thriller-Serie ‚Lioness‘ zu sehen ist, verriet außerdem, nach welchen Kriterien er neue Projekte auswählt. „Wenn dir jemand eine Rolle anbietet, ist es natürlich schön, wenn auch das Drehbuch spannend ist. Aber in Wirklichkeit spielen zwei oder drei andere Dinge ebenfalls eine Rolle“, erläuterte er. Vor allem Geld sei ein wichtiges Kriterium. „Wie viel bezahlen sie dir? Wenn die Gage hoch genug ist, übersieht man auch einige Schwächen im Drehbuch“, enthüllte er.

Für seine Zusage zu ‚Lioness‘ gab letztlich das Drehbuch von Serienschöpfer Taylor Sheridan den Ausschlag. „Seine Geschichten beschäftigen sich viel stärker mit den menschlichen Erfahrungen und damit, was Menschen emotional tatsächlich durchmachen“, erklärte Freeman. „Das hat man schon bei ‚Yellowstone‘ deutlich gesehen – und eigentlich zieht sich das durch all seine Arbeiten.“ Die neue Staffel von ‚Lioness‘ feierte am 2. August Premiere.