Stars Lenny Kravitz kann ‚jederzeit und überall‘ in Lederhosen trainieren

Lenny Kravitz - Blink Twice premiere 2024 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.07.2026, 14:00 Uhr

Der durchtrainierte Musiker trägt sogar beim Workout seine geliebten Lederhosen.

Lenny Kravitz trägt beim Sport Lederhosen, damit er „jederzeit und überall“ trainieren kann.

Der 62-jährige Sänger hat noch immer eine Figur, um die ihn Männer beneiden würden, die halb so alt sind wie er. Häufig ist er dabei zu sehen, wie er in seinen charakteristischen hautengen Lederhosen ins Schwitzen kommt. In einem Interview für die ‚Men’s Health Music + Muscle Issue‘ erklärte Lenny seine Beweggründe: „Ich trete auf der Bühne in Leder, Jeans und allem Möglichen auf, also sind das auch die Hosen, die ich beim Training trage. Das bedeutet außerdem, dass ich jederzeit und überall ein Workout einschieben kann.“

Seine Lederhosen helfen ihm auch dabei einzuschätzen, ob er ab- oder zunehmen muss. „Ich kann alles daran messen, wie meine Hose sitzt. Wenn meine Hose ein bisschen eng ist, weiß ich, dass ich aus der Form komme. Mein Freund Denzel Washington hat mir diesen Satz gegeben: ‚Die Hose lügt nicht, die Hose lügt nicht'“, lachte der Musiker. Während manche Menschen trainieren, um Muskeln aufzubauen, möchte Lenny nicht zu „groß oder massig“ aussehen.

Stattdessen strebt er eine „sehr schmale Silhouette“ an – eher eine Mischung aus „Spider-Man und Bruce Lee“. Der Rockstar erklärte: „Bruce Lee sah in Kleidung gut aus. Er war beeindruckend – ein dünner, cooler Typ, der offensichtlich Muskeldefinition hatte und sich sehr anmutig bewegte und floss.“ Bei seinem Streben nach perfekter Fitness greift Lenny jedoch nicht zu extremen Maßnahmen. „All das ist natürlich: keine Peptide, kein menschliches Wachstumshormon, kein Testosteron“, betonte er. „Es ist nichts falsch daran, wenn Menschen diese Dinge machen möchten. Aber es gibt eine Alternative. Man kann es mit Training und Ernährung auf natürliche Weise erreichen.“

Dieser Weg sei natürlich schwieriger und erfordere mehr Arbeit. „Aber ich entscheide ich mich dafür, und es ist zu 100 Prozent erreichbar“, betonte der Künstler. Was seine Ernährungsgewohnheiten betrifft, hält sich Lenny an ein intermittierendes Fasten – allerdings eher unbeabsichtigt. Er isst normalerweise nichts vor 15 oder 16 Uhr. Seine erste Mahlzeit des Tages besteht meist aus einem Eiweiß-Omelett mit Gemüse, später folgt ein Proteinshake und zum Abschluss des Tages ein Salat.