Film Regina Hall übernimmt Rolle an der Seite von Dwayne Johnson in ‚Lizard Music‘

Regina Hall at the Golden Globe Awards - Getty - January 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.07.2026, 19:00 Uhr

Regina Hall hat für ‚Lizard Music‘ unterschrieben.

Die 55-jährige Schauspielerin wird an der Seite von Dwayne Johnson in dem Live-Action-/CGI-Hybridfilm von Amazon MGM Studios und United Artists zu sehen sein. Laut ‚Deadline‘ wird Hall eine Freundin und Arbeitskollegin von Johnsons Figur „The Chicken Man“ spielen. Regie führt Benny Safdie, der auch das Drehbuch geschrieben hat. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Daniel Pinkwater.

Johnson wird damit erneut mit seinem ‚The Smashing Machine‘-Regisseur Safdie zusammenarbeiten. Über die Handlung sagte Safdie kürzlich gegenüber ‚Deadline‘: „Es geht um einen Jungen, der eine Insel entdeckt, auf der intelligente Echsen leben. Sie machen Musik, haben ein eigenes Fernsehprogramm und möchten, dass er sie besucht. Er tut sich mit dem Chicken Man zusammen, den Dwayne spielt, und gemeinsam machen sie sich auf das Abenteuer, das Land der Echsen zu finden.“

Die WWE-Legende Johnson erklärte kürzlich, dass er derzeit wieder Gewicht verliere, nachdem er rund 30 Pfund (etwa 14 Kilogramm) Muskelmasse aufgebaut hatte, um den legendären MMA-Kämpfer Mark Kerr zu verkörpern. Er sagte gegenüber ‚Variety‘: „Ich halte gerade Diät. Ich bin froh, das ganze zusätzliche Gewicht nicht mehr mit mir herumtragen zu müssen. Es fühlt sich gut an, dass ich mein Hemd jetzt wieder in die Hose stecken kann. Ich nehme für unseren Film ‚Lizard Music‘ ab – ich kann es kaum erwarten.“ Er sehe nicht mehr „schwanger“ aus, was gut sei, und er wolle sein aktuelles Gewicht nun halten. „Das ist für meinen nächsten Film mit Benny, ‚Lizard Music‘, in dem ich einen 75-jährigen Mann spiele. Denken Sie an Clint Eastwood mit 75. Sehnige Muskeln, schlank. Aber es fühlt sich gut an.“

Der ehemalige Wrestler erklärte außerdem, dass er sich nach dem Gewichtsverlust auch „viel besser“ fühle. Er fügte hinzu: „Für ‚The Smashing Machine‘ habe ich 30 Pfund zugenommen, deshalb ist es schön, sie wieder loszuwerden. Und ich musste das Gewicht auch noch für den Live-Action-Film ‚Moana‘ halten. Das waren sieben Monate – 30 Pfund sind eine Menge. Das belastet einen. Aber ich fühle mich gut. Ich fühle mich deutlich besser.“

Halls jüngstes Projekt war der Oscar-prämierte Film ‚One Battle After Another‘, in dem sie gemeinsam mit Leonardo DiCaprio, Sean Penn und Benicio Del Toro vor der Kamera stand.