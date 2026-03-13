Stars Muriel Baumeister: Offene Worte über Alkohol, Krisen und ihren Neuanfang

Muriel Baumeister - April 2012 BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.03.2026, 14:00 Uhr

Muriel Baumeister hat erneut sehr offen über ihre frühere Alkoholabhängigkeit gesprochen und dabei geschildert, wie schwierig diese Zeit für sie gewesen sei.

Heute sei sie seit fast zehn Jahren trocken, doch der Weg dorthin sei lang und von Rückschlägen geprägt gewesen.

Die Schauspielerin habe in ihrem Leben mehrere schwere Krisen bewältigen müssen. Neben gesundheitlichen Herausforderungen – darunter eine Brustkrebsdiagnose im Jahr 2022 – habe sie viele Jahre mit einer Alkoholsucht gekämpft. Schließlich habe sie sich im Oktober 2017 zu einem drastischen Schritt entschlossen und in der Charité in Berlin einen kalten Entzug gemacht. Ausschlaggebend dafür seien vor allem ihre Kinder gewesen, für die sie ihr Leben verändern wollte.

Rückblickend erklärte Baumeister, Alkohol habe sie über lange Zeit begleitet und sei für sie zunächst selbstverständlich gewesen. „Ich habe mein Leben lang getrunken“, sagte sie im Talkformat ‚Wendepunkte‘ des Potsdamer Selbsthilfevereins SEKIZ e.V. über diese Phase ihres Lebens. Erst mit der Zeit habe sie erkannt, dass ihr Konsum problematische Ausmaße angenommen hatte – etwa als sie begann, auch allein zu trinken oder sich Gedanken darüber machte, ob noch genügend Alkohol zu Hause war.

Einen einzelnen Auslöser für ihre Sucht sehe sie nicht. Allerdings habe eine Depression rund um die Geburt ihrer dritten Tochter die Situation deutlich verschärft. Ein Wendepunkt sei schließlich eine Alkoholfahrt im Jahr 2016 gewesen. In dieser Zeit habe sie begriffen, dass sie die Kontrolle über ihr Verhalten verloren hatte.

Erst beim dritten Versuch habe der Entzug dauerhaft funktioniert. Seitdem lebt Baumeister ohne Alkohol – wohl wissend, dass die Abstinenz ein ständiger Prozess bleibt. „Es gibt jeden Tag einen Moment, wo es kippen könnte.“