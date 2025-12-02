Stars Musikstar Ellie Goulding enthüllt Schwangerschaft

Ellie Goulding - Getty - Lia Toby - London - Fashion Awards - December 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.12.2025

Die Popsängerin hat bereits einen vierjährigen Sohn - nun erwartet sie ihr zweites Baby.

Ellie Goulding ist schwanger.

Die britische Popsängerin hat enthüllt, dass sie gemeinsam mit ihrem Freund Beau Minniear ein Baby erwartet. Am Montagabend (1. Dezember) präsentierte sie bei den Fashion Awards 2025 in der Royal Albert Hall in London stolz ihren wachsenden Babybauch.

Die 38-Jährige – die bereits einen vierjährigen Sohn namens Arthur aus ihrer Ehe mit dem Kunsthändler Caspar Jopling hat – posierte gut gelaunt für Fotos auf dem roten Teppich und teilte damit zum ersten Mal ihre Babyfreude mit der Welt.

Ellie und Beau haben in diesem Jahr eine leidenschaftliche Wirbelwind-Romanze erlebt. Im Sommer genoss das Paar einen romantischen Urlaub in Italien. Ein Insider verriet damals gegenüber der Zeitung ‚The Sun‘: „Ellie steht total auf Beau und sie haben viele gemeinsame Interessen wie Sport und Kunst. Sie haben zusammen Spaß und sind definitiv ein attraktives Paar.“

Anfang 2024 gab Ellie auf Social Media ihre Trennung von Caspar bekannt und erklärte, dass sie sich tatsächlich „schon vor einiger Zeit getrennt“ hatten. Die ‚Lights‘-Interpretin schrieb damals auf Instagram: „Wir bleiben die engsten Freunde und kümmern uns erfolgreich gemeinsam um unseren Sohn, wobei wir stets sein Bestes im Blick behalten. Wir setzen alles daran, die Privatsphäre unserer Familie zu schützen, und danken allen im Voraus dafür, unsere Wünsche zu respektieren.“ Weitere Kommentare zu dem Liebes-Aus werde es nicht geben.

Caspar wiederum betonte, dass das Ex-Paar nach der Trennung weiterhin ein gutes Verhältnis pflegt. „Ellie und ich bleiben die engsten Freunde, und vor allem ‚Co-Eltern‘ des besten Kindes der Welt, Arthur“, schrieb er auf Instagram.