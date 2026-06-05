Musik Ellie Goulding liebt Songs über Liebe und Herzschmerz

Ellie Goulding - BRIT Awards - FEB 23 - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.06.2026, 11:00 Uhr

Die Sängerin beschäftigt sich gerne mit den Themen Liebe und Kummer.

Ellie Goulding schreibt am liebsten über „Liebe und Herzschmerz“.

Die Popsängerin enthüllt, dass ihr kommendes Album ‚I Know Too Much‘ ihr bislang ehrlichstes Werk ist. Darin scheint sie unter anderem die Trennung von ihrem Ehemann Caspar Jopling sowie ihre neue Liebe zu Schauspieler Beau Minniear zu verarbeiten. In einer kommenden Ausgabe der BBC-Sendung ‚Later… with Jools Holland‘ verriet sie über den Titelsong der Platte: „Es ist wahrscheinlich der ehrlichste Song, den ich je geschrieben habe. Es ist einfach so, wie es ist. Ich weiß zu viel. Das ist mit einem Augenzwinkern gemeint, aber gleichzeitig auch ein Kommentar zu meinem bisherigen Leben und zur Musik.“

Ellie könne sich keinen passenderen Albumtitel vorstellen. „Ich weiß zu viel. Viel zu viel. Ich schreibe schon immer gerne über Liebe und Herzschmerz. Das sind meine Lieblingsthemen zum Schreiben“, enthüllte sie. „Ich war mit so vielen unglaublichen Songwritern im Studio, und wir haben zunächst stundenlang geredet.“ Über die Arbeit im Studio enthüllte die Chartstürmerin außerdem: „Wir alle hatten Dinge, über die wir sprechen und singen wollten … verbunden mit einer gewissen Verzweiflung darüber, was in der Welt gerade passiert.“ Schließlich habe sie mit ihrem Team beschlossen, wieder über die Liebe zu schreiben – „über Menschen, die wir lieben, und Menschen, die wir verloren haben.“

Ellie – die mit Caspar den fünfjährigen Sohn Arthur und mit Beau die zwei Monate alte Tochter Iris hat – gestand, dass sie sich kaum an die Musik erinnern könne, die sie nach der Geburt ihres Sohnes aufgenommen hatte. Damals habe sie sich wie ein „Roboter“ gefühlt. Die ‚Burn‘-Interpretin ist jedoch überzeugt, dass es diesmal anders laufen wird. „Jetzt fühle ich mich viel menschlicher, und ich habe das alles schon einmal erlebt. Deshalb bin ich dieses Mal viel besser darauf vorbereitet, wieder in diese Denkweise zurückzufinden“, erklärte sie.