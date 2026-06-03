Musik Ellie Goulding verrät Details zu sechstem Studioalbum

Ellie Goulding - I Know Too Much artwork BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.06.2026, 19:00 Uhr

Ellie Gouldings neues Album 'I Know Too Much' erscheint im September und zeichnet ihren Weg von Herzschmerz zu Erneuerung nach.

Ellie Goulding wird ihr neues Album ‚I Know Too Much‘ am 4. September veröffentlichen.

Nachdem sie die erste Single ‚Black Prada Dress‘ vergangenen Monat beim BBC Radio 1 Big Weekend in Sunderland vorgestellt hatte, hat Ellie nun Titel und Veröffentlichungsdatum ihres Nachfolgers von ‚Higher Than Heaven‘ aus dem Jahr 2023 bestätigt. ‚Black Prada Dress‘ wird am Freitag (5. Juni) auf allen großen Plattformen erscheinen.

Ellie hat über Jahre hinweg im Stillen gemeinsam mit dem aufstrebenden Produzenten und Multiinstrumentalisten Jack Rochon an dem Projekt gearbeitet. Der Kolumne ‚Bizarre‘ der Zeitung ‚The Sun‘ sagte sie, dass sie Jack auf TikTok entdeckt habe, als er noch ein unbekannter Musiker in Kanada war. Sie erklärte: „Ich habe mich sofort mit dem verbunden gefühlt, was er kreativ gemacht hat.“ Das Duo nahm anschließend „Hunderte von Songs“ auf, was ihr die Freiheit gab, mit neuen Klängen zu experimentieren und den Prozess „wie Tagebuchschreiben durch Musik“ zu behandeln. ‚Black Prada Dress‘ setzt sich mit der negativen inneren Stimme auseinander, die Menschen herunterzieht. Ellie erklärte: „Es ist diese selbstkritische, zerstörerische Stimme. Ich liebe die Ehrlichkeit darin.“

Das kommende Album spiegelt zudem die emotionalen Folgen ihrer Trennung von Ex-Ehemann Caspar Jopling im Jahr 2024 wider, mit dem sie ihren vierjährigen Sohn Arthur hat. Ellie erklärte zuvor gegenüber ‚Nylon‘, sie habe nie geplant, ein „Scheidungsalbum“ zu machen, doch die Songs hätten sich ganz natürlich in diese Richtung entwickelt. Einige Stücke seien schmerzhaft und unmittelbar entstanden, während andere ihr geholfen hätten, die Vergangenheit mit größerer Klarheit zu verarbeiten. Sie sagte: „Es war immer das Ziel gewesen, dieses Album zu beginnen. Ich wusste nicht, dass es ein Scheidungsalbum werden würde, aber genau dorthin entwickelte es sich. Als ich meinen Ex-Mann heiratete, dachte ich, es wäre für immer. Das wird nie verschwinden und immer ein Teil von mir bleiben.“ Es gebe deshalb einige Songs, die notwendig sind, um diese Zeit ihres Lebens anzuerkennen und respektvoll damit umzugehen. Aber: „Dann gab es andere Songs, die sehr reaktiv und traurig waren. Es war gut, sie in diesem Moment zu schreiben, aber langfristig dienen sie mir nicht.“

Seitdem hat sich ihr Leben erneut verändert – unter anderem durch die Geburt ihres zweiten Kindes Iris, die sie im März gemeinsam mit Partner Beau Minniear willkommen hieß – und Ellie sagt, das Album spiegele auch diese Entwicklung wider. Die Songs bewegen sich von „dunkel und wütend“ über „zynisch und lustig“ bis hin zur Aufregung, eine neue Liebe zu finden. Sie sagte: „Es ist so lustig, dass der Prozess über die Jahre hinweg so deutlich zeigt, wie ich mich jeweils gefühlt habe.“