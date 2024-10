Bei Comeback der Fashion Show Mutter-Tochter-Duo: Kate und Lila Moss laufen für Victoria’s Secret

Kate Moss und ihre Tochter Lila haben ihr Victoria's-Secret-Debüt gegeben. (paf/spot)

SpotOn News | 16.10.2024, 13:46 Uhr

Kate und Lila Moss haben ihr Engelsflügel-Debüt für Victoria's Secret gegeben. In der Comeback-Show der Modemarke begeisterten sie in auffälligen Looks.

Kate (50) und Lila Moss (22) sind als Überraschungsgäste in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (16. Oktober) deutscher Zeit erstmals als Engel über den Laufsteg von Victoria's Secret geschwebt. Kate Moss legte zu dem Song "I Love Rock 'n' Roll" ihren Auftritt hin. Das berühmte Model lief bei der Fashion Show in einem mit Spitze bedeckten "Naked Dress" in Schwarz über den Catwalk. Unter dem semi-transparenten Kleid schien ein schwarzer Body mit Cut-Outs am Bauch durch. Den rockig-verruchten Look machten schwarze Flügel aus Federn sowie ein Paar schlichter High Heels komplett. Für ihren Auftritt bekam sie großen Jubel vom Publikum, wie ein Instagram-Clip zeigt.

Video News

Dabei war Kate Moss vorab offenbar nervös. "Es ist einfach so ein riesiges Projekt. Als ich noch Shows gemacht habe, habe ich mir darüber natürlich keine Gedanken gemacht – wir haben einfach am selben Tag eine Show nach der anderen gemacht", erzählte sie der "Vogue". Heute beinhalte eine Fashion Show ein achtstündiges Styling. Wie sie außerdem erklärte, habe sich das Modelgeschäft positiv entwickelt. Sie empfinde es als wichtig, ältere und kräftigere Frauen zu zeigen. Heute sei die Modewelt "definitiv ein viel besserer Ort".

Lila Moss: Pretty in Pink

Lila Moss präsentierte sich kurz vor ihrer Mutter in einem hellrosa Set aus einem BH mit Sternchen-Muster und einem String-Höschen. Ein Eyecatcher war die voluminöse Fransen-Jacke, die mit den Schritten des Models mitwippte. Für einen strahlenden Moment sorgten die funkelnde Körperkette und ihre glitzernden High Heels. Zu dem Outfit gehörte eine besondere Variante der Engelsflügel: Lila Moss trug den Schriftzug "Lila VS" auf ihrem Rücken.

Zum letzten Mal lief sie mit ihrer berühmten Model-Mama vor zwei Jahren über den Laufsteg. Damals modelte das Mutter-Tochter-Gespann für Bottega Veneta. Ihr letztes gemeinsames Shooting absolvierten sie im Frühjahr 2024 für eine Handtaschen-Kampagne des Labels Fendi.