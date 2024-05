Seit 2006 verheiratet Nach 18 Jahren Ehe: Musikstar Scott Stapp lässt sich scheiden

Scott Stapp mit seiner Ehefrau auf dem roten Teppich in Los Angeles. (hub/spot)

SpotOn News | 11.05.2024, 09:05 Uhr

Sie haben 2006 geheiratet und gemeinsam drei Kinder bekommen: Nun ist die Ehe von Creed-Star Scott Stapp und seiner Frau offenbar endgültig gescheitert.

Nach 18 Jahren Ehe haben sich Scott Stapp (50) und seine Frau Jaclyn (43) getrennt. "Aus Respekt vor der Familie will Scott diese schwierige Zeit privat durchstehen", zitiert das "People"-Magazin einen Sprecher des Rockstars. Sowohl Scott Stapp als auch seine Ehefrau haben dem Bericht zufolge die Scheidung eingereicht, und das offenbar schon vor Monaten. Ein angeblicher Insider berichtete dem Magazin: "Scott und Jaclyn hatten festgestellt, dass die Ehe vorbei war, aber sie versuchten weiterhin, sie zum Funktionieren zu bringen." Nun soll die Beziehung endgültig gescheitert sein.

Hat seine Ehefrau die Scheidung schon mehrmals eingereicht?

Ein Sprecher der 43-Jährigen erklärte laut dem US-Promiportal "TMZ" zudem, dass sie in ihrer Beziehung mit Scott Stapp "einen langen Kampf" hinter sich habe. Obwohl sie sich nie habe vorstellen können, sich eines Tages von ihm scheiden zu lassen, wolle sie nun einen Neuanfang, heißt es weiter. Angeblich hatte das Model bereits zuvor zweimal die Scheidung eingereicht, den Antrag aber jeweils wieder zurückgenommen.

Der Creed-Frontmann und Jaclyn Stapp sind Eltern von drei Kindern: Sie haben Tochter Milan (17) und die Söhne Daniel (13) und Anthony (6). Mit seiner Ex-Frau Hillaree Burns, mit der der Musiker Ende der 1990er Jahre nur wenige Monate verheiratet war, hat Stapp außerdem Sohn Jagger (25). Der Sänger hatte Jaclyn am 11. Februar 2006 das Jawort gegeben, nachdem sie sich bei einer Gala in New York kennengelernt hatten.

Durchbruch mit Creed

Der aus Florida stammende Musiker Scott Stapp wurde als Leadsänger und Texter der Rockband Creed bekannt, die er 1994 mitgegründet hat und mit der er zahlreiche große Erfolge feierte. Der Sänger und Songwriter war auch zwischenzeitlich Frontmann der Band Art of Anarchy und hat insgesamt vier Soloalben veröffentlicht, das letzte erst im März dieses Jahres.