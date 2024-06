Für eine TikTok-Challenge Nach 40 Jahren: Courteney Cox stellt Tanz aus Springsteen-Video nach

Courteney Cox machte vor 40 Jahren in einem Musikvideo von Bruce Springsteen mit - es war ihr großer Schritt ins Rampenlicht. (ae/spot)

SpotOn News | 10.06.2024, 15:24 Uhr

Wie hat man in den 80er-Jahren getanzt? Dazu befragen derzeit viele TikTok-Nutzer ihre Mütter und laden die Videos der alten Moves hoch. Courteney Cox hat die Challenge akzeptiert und gleich mal einen Rückblick auf ihren berühmtesten Tanz gegeben, der sie ins Rampenlicht brachte.

Schauspielerin Courteney Cox (59) hat einige Jahre vor ihrer "Friends"-Karriere in einem Video von Bruce Springsteens (74) mitgewirkt. Ihren "Dancing in the Dark"-Moment stellte sie nun für eine TikTok-Challenge noch einmal nach.

Courteney Cox witzelt über ihren 80er-Jahre-Auftritt

In den vergangenen Wochen haben TikToker ihre Mütter gefragt, wie sie in den 1980er Jahren getanzt haben, und davon dann Videos gepostet. Dieser Trend hat nun auch Hollywoodstar Cox erreicht, die ihre Karriere 1984 mit dem Musikvideo zu Bruce Springsteens "Dancing in the Dark" begann. Zuvor hatte sie lediglich in einer Episode der Soap "Jung und Leidenschaftlich – Wie das Leben so spielt" mitgewirkt. Ein Auftritt also, der ihr gut in Erinnerung geblieben sein dürfte. "Das Tanzen der 1980er Jahre… im Dunkeln", betitelte sie ihr Video zum TikTok-Trend. Darin bewegt sie sich zunächst recht brav zu dem Lied "Smalltown Boy", bevor sie nach ein paar Sekunden den Kopf schüttelt, ihre Jacke auszieht und das gleiche Bruce-Springsteen-T-Shirt enthüllt, das sie im Video zu "Dancing in the Dark" trug.

Danach werden ihre Tanzbewegungen beschwingter und rockiger – und die Aufnahmen blenden zu dem 1984-Gig über, bei dem Cox zusammen mit Springsteen auf der Bühne tanzt. Er sollte sich als Durchbruch für die Schauspielerin erweisen, die mit den "Scream"-Filmen und natürlich der Kultserie "Friends" zum weltweit bekannten Star wurde.

Prominente Kolleginnen spenden Beifall

Für ihr Video erhielt Cox nicht nur Zuspruch von vielen Fans, sondern auch von prominenten Freundinnen: "Friends"-Kollegin Jennifer Aniston (55) schickte klatschende und lachende Smileys, Julianne Moore (63) spendete ebenfalls digitalen Beifall und Jennifer Garner (52) meinte: "Du gewinnst."