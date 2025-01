Abseits des Rampenlichts Nach Aus bei Take That: Das macht Jason Orange heute

Hier stand er noch mit Take That auf der Bühne: Jason Orange. (wue/spot)

SpotOn News | 30.01.2025, 12:43 Uhr

Rund zehn Jahre ist es her, dass Jason Orange offiziell bei Take That ausgestiegen ist und sich aus dem Musikbusiness verabschiedet hat. Das macht der ehemalige Teenie-Schwarm heute.

Was macht eigentlich Jason Orange (54)? Der Tänzer und Sänger wurde mit der Boygroup Take That zum Weltstar, seit einigen Jahren ist es jedoch zumindest in der Öffentlichkeit sehr still um ihn geworden. Britischen Medienberichten zufolge setzt der heute 54-Jährige lieber auf Immobilien.

Jason Orange soll dafür gemeinsame Sache mit dem ehemaligen Fußballspieler Neil Lennon (53) machen, wie die Boulevardzeitung "The Sun" berichtet. Orange sei Miteigentümer eines Immobiliengeschäfts, heißt es unter Berufung auf Insider. Dieses kümmere sich etwa um Anwesen in Bowdon, nahe Manchester.

Jason Orange soll "ruhiges Leben" vorziehen

"Jason und Neil kennen sich schon eine Weile und haben vor einigen Jahren bei einem Wohltätigkeitsfußballspiel zusammen gespielt", berichtet eine der Quellen. Die Firma gehöre Lennon und Orange sei mittlerweile mit an Bord.

In seiner Rolle abseits der Bühne scheint das ehemalige Boygroup-Mitglied demnach voll aufzugehen: "Jason zieht es vor, ein ruhiges Leben abseits des Rampenlichts zu führen, aber er hat ein echtes Gespür für Immobilien." Ein Freund eines Freundes der "Sun"-Redakteurin habe erst kürzlich eine Wohnung bei Orange gekauft. "Er war ein reizender Kerl – professionell von Anfang bis Ende", sei der Eindruck des Käufers gewesen.

Take That brachten es in den 1990er Jahren zu Weltruhm – mit Hits wie "Back for Good" oder "How Deep Is Your Love". Zuletzt traten die Bandmitglieder Gary Barlow (54), Howard Donald (56) und Mark Owen (53) vorwiegend als Trio auf, ab und an unterstützt von Robbie Williams (50). Williams gehörte auch einst zur Band, ist seit Jahren jedoch vor allem als Solokünstler unterwegs.

2014 stieg Orange aus der Boygroup aus. "Ich habe einige der besten Jahre meines Lebens mit Take That verbracht und ich möchte mich bei allen bedanken, die Teil meiner Reise waren, einschließlich meiner Bandkollegen, die für mich wie Brüder sind", zitierte unter anderem die BBC damals aus einem Statement. Es habe keinen Streit gegeben, nur seine Entscheidung, dass er nicht mehr neue Musik mit der Band aufnehmen wolle.