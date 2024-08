Auf Empfehlung der Ärzte Nach Ausfall in Freiburg: Anastacia muss weitere Konzerte absagen

Anastacia wurde mit Hits wie "I'm Outta Love" und "I Belong To You" bekannt. (ae/spot)

SpotOn News | 06.08.2024, 14:28 Uhr

Weitere Sorge um Sängerin Anastacia: Nachdem die US-Amerikanerin ihren Auftritt in Freiburg am Sonntagabend nur eine Stunde vor Beginn aus gesundheitlichen Gründen abgesagt hatte, fallen auch ihre beiden Konzerte in Spanien aus.

Was genau sie hat, ist nicht bekannt. Doch Anastacia (55) geht es offenbar so schlecht, dass sie nicht auf der Bühne stehen kann. Denn auch zwei Spanien-Konzerte hat die Sängerin nun abgesagt – am 6. August auf Mallorca sowie am 8. August im katalanischen Roses.

"Es tut mir so leid"

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Sängerin am 5. August ein Statement: "Mit Bedauern und auf Anweisung des Arztes" sei sie nicht in der Lage, aufzutreten. "Ihr könnt euch euer Ticket für beide Shows zurückerstatten lassen. Es tut mir so leid. Ich habe mich so sehr auf diese Shows gefreut, aber mir wurde geraten, mich auszuruhen und zu erholen."

Bereits am Sonntagabend musste sie ganz kurzfristig einen Auftritt beim Zelt-Musik-Festival in Freiburg absagen. Nur eine Stunde vor Beginn teilten die Veranstalter mit: "Aufgrund einer akuten Erkrankung ist Anastacia nicht in der Lage aufzutreten. Daher muss das Konzert kurzfristig abgesagt werden." Im Gegensatz zu den Spanien-Konzerten sollen die Tickets aber ihre Gültigkeit behalten und ein neuer Termin gefunden werden.

Auch Anastacia meldete sich am Sonntagabend noch mit einem Statement auf ihrem Instagram-Profil zu Wort und erklärte ihren Fans, dass ihr die Absage "so leid" tue: "Von den Ärzten wurde mit angeraten, nicht aufzutreten. Ich hatte mich so auf den Auftritt gefreut und hoffe, dass ich bald wiederkommen kann."

Kann sie in Dänemark auftreten?

Als Nächstes würde die 55-Jährige, die bereits zwei Krebserkrankungen überstanden hat, dann in Dänemark performen. Dort stehen zwischen dem 10. und 24. August drei Stationen auf dem Plan. Ob sie bis dahin wieder fit ist, bleibt nun abzuwarten.