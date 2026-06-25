Stars Nach Babypause: Anne Menden feiert GZSZ-Comeback

Anne Menden at German Sustainability Awards Duesseldorf Nov 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.06.2026, 14:00 Uhr

Die Schauspielerin steht bei GZSZ wieder als Emily Höfer vor der Kamera.

Anne Menden meldet sich nach ihrer Babypause am GZSZ-Set zurück.

Die Schauspielerin stand zuletzt im November 2025 für die Daily Soap vor der Kamera. Der Grund für ihre siebenmonatige Auszeit war zuckersüß: Anfang Februar brachte sie ihr erstes Kind zur Welt. Seitdem genießt die Emily-Höfer-Darstellerin ihr Familienglück mit ihrem Verlobten Gustav Masurek. Nun hat sie ihre Arbeit am GZSZ-Set wieder aufgenommen. „Ehrlich gesagt fühlt es sich gleichzeitig vertraut und komplett neu an“, verriet Anne in einem emotionalen Instagram-Post. „Vieles ist wie früher – als wäre ich nie weg gewesen.“

Gleichzeitig sei auch alles ganz anders. „Denn in den letzten Monaten ist aus mir nicht nur eine Mama geworden, sondern auch eine neue Version von mir“, ergänzte die 40-Jährige. Ihr neuer Lebensabschnitt begeistert Anne sehr. „Ich freue mich darauf, wieder kreativ zu sein, Geschichten zu erzählen und gleichzeitig dieses neue Kapitel meines Lebens zu leben. Beides gehört jetzt zu mir“, verriet sie.

Beim Wiedersehen mit ihren Serienkollegen flossen sogar Tränen. „Das Drehen bei GZSZ ist ein ganz großer Teil meines Lebens und deswegen ist natürlich auch ganz viel Freude dabei“, erzählte Anne gegenüber RTL. Sie habe es kaum erwarten können, das ganze Team wiederzusehen. Nur eine Sache bereitete der Schauspielerin Kopfzerbrechen. „Ich hatte tatsächlich ganz kurz ein bisschen Bedenken, ob ich das mit dem Text hinkriege, weil ich durch den aktuellen ‚Gehirnstatus‘ privat unglaublich viele Sachen vergesse“, gestand sie.

Glücklicherweise stellte sich ihre Sorge als unbegründet heraus. „Das Lernen war gar kein Problem, der Text sitzt!“, freute sich der Serienstar. Besonders dankbar ist Anne dafür, dass GZSZ eine „super familienfreundliche Produktion“ sei, sodass ihr Partner in den Pausen immer wieder mit dem gemeinsamen Sohn vorbeischauen könne.