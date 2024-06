"Finale Freiheit" Nach Beinverlängerung: Theresia Fischer wurden die Stangen entfernt

Theresia Fischer war in der 14. Staffel von "Germany's Next Topmodel" dabei. (ae/spot)

SpotOn News | 23.06.2024, 18:15 Uhr

Reality-Star Theresia Fischer, die bald bei "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen ist, hat sich in den vergangenen Jahren die Beine um 14 Zentimeter verlängern lassen. Eingriffe, die sie inzwischen bereut. Umso mehr freut sie sich deshalb, dass ihr nun die Verlängerungsstangen entfernt wurden.

Theresia Fischer (32) polarisierte 2019 bei "Germany's Next Topmodel" mit ihrer speziellen Art. Dazu gehörte neben Kuscheltier Herbert auch das Geständnis, dass sie sich 2016 die Oberschenkel verlängern ließ. 2020 folgten dann noch die Unterschenkel. Nun meldete sie aus dem Universitätsklinikum in Freiburg "Beinverlängerung Part 3". Diesmal wurde aber nicht etwa noch mehr verlängert, sondern die finalen Schritte nach den vorherigen Eingriffen unternommen.

"Seelisch werde ich noch einiges aufarbeiten müssen"

Am 23. Juni meldete sich die TV-Bekanntheit mit einem langen Statement und einem Bild, das sie im Rollstuhl und mit mehrern Pflastern an den Beinen zeigt. "Finale Freiheit. Wie habe ich diesen Tag herbeigesehnt! Es ist DER TAG der Tage!", schrieb Theresia Fischer, die schon zuvor darüber gesprochen hatte, dass sie die Beinverlängerung für einen früheren Partner durchgeführt habe und diese ein Fehler gewesen sei. "Ich, damals 24 Jahre alt, war tief in Depressionen verankert. Ich wollte gerade jetzt endlich geliebt werden – endlich das Gefühl empfinden, angekommen zu sein. Zu diesem Zeitpunkt konnte jeder alles mit mir machen", blickte sie jetzt noch einmal zurück. Sie habe sich deshalb in den Wunsch hineingestürzt, "meine Beine um 14(!) cm zu verlängern". Die Schmerzen, die sie über acht Jahre hinweg ertragen habe, seien "so enorm (körperlich wie seelisch), dass ich sie gar nicht in Worte fassen kann".

Nun habe sie die letzten zwei Prozent "meiner Vergangenheit endlich aus meinem Körper herausgenommen bekommen". Fischer schilderte weiter: "Die beiden Verlängerungsstangen mit Schrauben sind endlich aus meinen Unterschenkeln entnommen worden – seelisch werde ich noch einiges aufarbeiten müssen, aber ich habe jetzt die Kraft dazu, in Heilung zu kommen." Sie habe nach der jüngsten Operation zwei Tage im Rollstuhl sitzen müssen, könne nun aber schon wieder auf Krüken laufen. Auch durch die "liebevolle Unterstützung" ihres aktuellen Partners fände sie "endlich in meine eigentliche Stärke und Ausgeglichenheit zurück".

Nach "GNTM" blieb sie dem Fernsehen treu

Theresia Fischer wurde 2019 durch ihre Teilnahme an der ProSieben-Castingshow "Germany's Next Topmodel" bekannt. Im Finale sorgte ihre symbolische Live-Hochzeit mit ihrem 28 Jahre älteren Partner für Aufsehen, "getraut" von Heidi Klum (51). Die richtige Hochzeit folgte im Juni 2019. Im September 2022 gab Fischer dann überraschend die Trennung bekannt und sprach darüber, dass die Beziehung toxisch gewesen sei.

Die Blondine war nach "GNTM" auch in einigen anderen Formaten dabei: So nahm sie an "Promi Big Brother" teil und an Shows wie "Die Festspiele der Reality Stars" oder "Pokerface – nicht lachen". Im Mai 2022 war sie in dem Sat.1-Reality-Format "Club der guten Laune". Auch ins RTL+-Original "Reality Queens" (2024) wagte sie sich. Mit ihrem neuen Partner Stefan Kleiser ist sie zudem im Herbst in der Sendung "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen, die im Herbst bei RTL und auf RTL+ ausgestrahlt werden soll.