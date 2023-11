Von Can Kaplan auf die Bretter geschickt Nach blutigem „Fame Fighting“: Gigi Birofio musste notoperiert werden

Gigi Birofio (r.) und Can Kaplan lieferten sich einen erstaunlich spannenden Boxkampf. (stk/spot)

SpotOn News | 09.11.2023, 13:52 Uhr

Nach Gigi Birofios blutigem Promi-Boxkampf gegen Can Kaplan musste er sich einer Not-OP unterziehen. Das verriet der Reality-Star bei Instagram - und enthüllte eine ungeahnte Wendung.

Im Trash-Format "Das Sommerhaus der Stars" waren noch größtenteils verbal die Fäuste zwischen den Testosteron-Streithähnen Luigi "Gigi" Birofio (24) und Can Kaplan (23) geflogen – bis der Sender RTL aufgrund einer tatsächlichen Handgreiflichkeit die zwei nebst jeweiliger Partnerin vor die Tür setzte. Vergangene Woche fand dann im Rahmen des "Fame Fighting" ein Boxkampf zwischen Birofio und Kaplan statt. Dieser hatte dramatische Folgen für erstgenannten Möchtegern-Muhammad-Ali, wie er selbst via Instagram-Story mitteilte. So habe sich Gigi einer Not-Operation unterziehen müssen.

Mit dickem Nasenpflaster und nasaler Stimme berichtet Gigi von seiner Unterredung mit dem Arzt: "Kurze Zusammenfassung: Ich habe meine Nase zeigen lassen, der Doktor hat geguckt und nach dem Gucken hat er gesagt: 'Gigi, wir müssen eine Not-Operation machen.'"

Gigi überrascht mit Krankenschein

Doch dann kommt der 24-Jährige mit einem regelrechten Plot-Twist daher: Demnach hatte er schon eine Woche vor dem Kampf eine Nasenfraktur, die ihm damals schon von einem Arzt bestätigt worden war. Weil er aber unbedingt zum Promi-Boxkampf gegen seinen "Sommerhaus"-Erzfeind antreten wollte, habe er sich das Go vom Doktor geben lassen – "auf eigenes Risiko". Dort sei dann "noch mehr kaputtgegangen".

Um seine Aussagen zu belegen, postete er daraufhin noch einen Schein seiner Krankenkasse, auf dem neben dem Ausstellungsdatum (23.10.23) noch die Verdachtsdiagnose "Septumhämatom; Nasenbeinfraktur" zu erkennen ist. Das "Fame Fighting"-Event hatte am vergangenen Samstag (4. November), also rund eine Woche später stattgefunden.

Gigi Birofio und Can Kaplan hatten sich bei ihrem Boxkampf nichts geschenkt, schon in der ersten Runde schickten sie sich jeweils einmal gegenseitig auf die Bretter. Danach dominierte jedoch Kaplan, von einem weiteren Niederschlag in Runde drei erholte sich sein inzwischen stark blutender Kontrahent nicht mehr.