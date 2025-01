Interview von Sohn Scott Eastwood Nach dem Tod seiner Partnerin: So geht es Clint Eastwood

Clint Eastwood und Christina Sandera lernten sich 2014 kennen. (jom/spot)

SpotOn News | 18.01.2025, 17:15 Uhr

Filmstar Clint Eastwood hat im vergangenen Sommer den Tod seiner Partnerin bekanntgegeben. Wie der 94-Jährige mit dem Verlust umgeht, hat sein Sohn Scott nun in einem Interview offenbart.

Hollywoodlegende Clint Eastwood (94) hat im Juli 2024 in einem Statement mitgeteilt, dass seine Partnerin Christina Sandera im Alter von 61 Jahren gestorben sei. "Christina war eine liebenswerte, fürsorgliche Frau und ich werde sie sehr vermissen", hieß es in Eastwoods Statement, das unter anderem "The Hollywood Reporter" vorlag.

Laut "New York Post" starb Sandera am 18. Juli angeblich an einem Herzinfarkt. In einem Interview mit dem "People"-Magazin hat Clint Eastwoods Sohn Scott Eastwood (38) nun über seinen Vater und dessen aktuellen Zustand gesprochen.

Widerstandsfähigkeit liegt Familie im Blut

Dem Schauspieler, Regisseur und Produzenten gehe es gut, erzählt der 38-Jährige, der ebenfalls als Schauspieler tätig ist. Clint Eastwood, der am 31. Mai 95 Jahre alt wird, sei "ein Überlebenskünstler, ein Kämpfer". Von seinem Vater habe Scott diese Widerstandsfähigkeit auch mitgegeben bekommen. "Es liegt uns im Blut. Man beklagt sich nicht. Man jammert nicht. Man macht einfach weiter." Der 94-Jährige habe in seinem Leben bereits "viel Schlimmes" durchgestanden, habe etwa die Weltwirtschaftskrise ("Große Depression") oder den Zweiten Weltkrieg als junger Mensch erlebt. "Da gibt es keinen Raum für Klagen."

Clint Eastwood und Christina Sandera sollen sich 2014 in seinem Mission Ranch Hotel in Kalifornien kennengelernt haben. Sie arbeitete damals als Hostess im Restaurant. Sandera war 50 Jahre alt, Eastwood bereits Mitte 80. Trotz des hohen Altersunterschieds von über 30 Jahren wurde aus ihnen ein Paar.

Eastwood ist vor der Beziehung mit Christina Sandera bereits zweimal den Bund der Ehe eingegangen. Von 1953 bis 1984 war er mit Maggie Johnson (94) verheiratet. Seine zweite Ehe mit Dina Eastwood (59) hielt von 1996 bis 2014. Insgesamt hat Clint Eastwood acht Kinder aus verschiedenen Beziehungen, darunter Scott Eastwood und dessen Schwester Kathryn (36).