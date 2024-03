Verleihung 2023 in Paris fiel aus Nach einjähriger Pause: MTV EMAs werden 2024 in Manchester vergeben

SpotOn News | 29.02.2024, 16:02 Uhr

Die MTV-EMAs sind zurück: Nach einjähriger Zwangspause findet die Verleihung des begehrten Musik-Preises 2024 in Manchester statt. Damit folgt Manchester auf Düsseldorf, wo Superstar Taylor Swift 2022 noch zahlreiche Preise abräumte.

Am 10. November werden in der Co-op Live-Arena von Manchester die European Music Awards verliehen. Laut "Variety"-Magazin hat der Sender diesen Termin jetzt bestätigt. Die Preisverleihung in Manchester markiert nicht nur das 30. Jubiläum der Awards. Nach einjähriger Zwangspause kehren die EMAs in Manchester auf die europäische Show-Bühne zurück. Die MTV EMAs zählen zu den größten globalen Musik-Events. Regelmäßig ziehen sie die größten Musik-Stars der Welt an. Die EMAs gelten außerdem als europäisches Gegenstück der US-amerikanischen Video Music Awards (VMAs).

Kriegsbedingte Absage 2023

Die Vergabe an Manchester macht die Industrie-, Fußball- und Musik-Stadt im Nordwesten Englands zum direkten Nachfolger der NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf. Dort wurden 2022 die Musik-Preise vergeben. Die letztjährige EMA-Verleihung sollte am 5. November 2023 in Paris stattfinden, fiel aber einer kurzfristigen Absage zum Opfer. Der Grund: Nach dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober hegten die Veranstalter Sicherheitsbedenken. Das weltweit ausgestrahlte Event sagten sie deshalb "aus Vorsicht" ab. Aufgrund des militärischen Konflikts zwischen Israel und der Hamas war es in Frankreich zu einer Reihe von terroristischen Vorfällen gekommen. Ein Messerattentat und Bombendrohungen an Flughäfen versetzten Deutschlands Nachbarn in höchste Alarmbereitschaft.

Düsseldorf 2022 von Taylor Swift dominiert

2024 soll die Show nun wieder stattfinden. Manchester tritt dadurch in Konkurrenz zur spektakulären Super-Show von Düsseldorf 2022. Die ungekrönte Königin der Musikwelt Taylor Swift (34) machte Düsseldorf damals zu ihrem Event. Sie durfte vor zwei Jahren gleich vier Auszeichnungen mit nach Hause nehmen. Moderiert wurde die Veranstaltung unter anderem von UK-Gesangsstar Rita Ora (33). Ihre Vorgänger bei früheren EMAs heißen Tom Jones, Robbie Williams, Christina Aguilera, Justin Timberlake und Heidi Klum. Zu den deutschen EMA-Preisträgern zählen die Gruppen Die Ärzte und Silbermond sowie Lena Meyer-Landrut und Tim Bendzko.

150 Länder und drei Sender übertragen

Wer die EMAs am 10. November in Manchesters neuer Prachtarena moderiert, steht noch nicht fest. Klar ist hingegen, dass der Preise nach siebenjähriger Rundreise durch Europa wieder auf die britische Insel zurückkehrt. Manchester feiert Premiere als EMA-Gastgeber und befindet sich schon im Stadium der Vorfreude. Bev Craig, die Vorsitzende des dortigen Stadtrats, sagt in den "Manchester Evening News": "Als eine Stadt, die weltweit für ihre legendäre Musikszene bekannt ist, hätte MTV keinen besseren Ort für die diesjährigen EMAs wählen können." Neben der Ausstrahlung auf MTV in über 150 Ländern sind die EMAs auch auf Pluto TV und Paramount+ zu sehen.