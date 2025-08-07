Stars Nach Fan-Tod bei Oasis-Konzert: Wembley Stadium prüft Alkoholverbot bei Konzerten

Liam Gallagher - Noel Gallagher - Oasis - AVALON - 25 July 2025 - Wembley Stadium Concert BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.08.2025, 18:00 Uhr

Das Wembley-Stadion prüft Berichten zufolge seine Alkoholpolitik für Livekonzerte, nachdem ein 45-jähriger Oasis-Fan während eines Auftritts ums Leben kam.

Lee Claydon aus Bournemouth stürzte während der Feuerwerksshow nach dem Konzert am Samstagabend (2. August) vor fast 100.000 Zuschauern von einem Oberrang. Laut ‚The Sun‘ hat Lees Vater mittlerweile berichtet, sein Sohn sei auf verschüttetem Bier ausgerutscht.

„Mir wurde gesagt, dass das ein Unfall war, der nur darauf gewartet hat, zu passieren“, sagte der trauernde Vater. „Alles, was ich weiß, ist, dass überall Bier war. Er ist ausgerutscht – und den Rest wissen wir nicht.“ Die Stadionverantwortlichen erwägen laut Bericht nun, für Konzerte demnächst dieselben Alkoholregeln anzuwenden wie bei Fußballspielen.

Laut Vorschriften des englischen Fußballverbands ist der Konsum von Alkohol auf den Sitzplätzen bei Fußballspielen verboten – eine Maßnahme zur Eindämmung von exzessivem Trinken und Störungen. Bei Konzerten im Wembley-Stadion hingegen dürfen Besucher derzeit alkoholische Getränke mit auf die Plätze nehmen. Diese Regelung wird nach Lees Tod nun offenbar überdacht. Ein Stadionsprecher sagte laut ‚The Sun‘: „Sicherheit steht im Wembley-Stadion an oberster Stelle, und alle Maßnahmen werden regelmäßig überprüft. Bei den Oasis-Konzerten wurden große Mengen Alkohol verkauft – und im Lichte des Vorfalls vom Samstag denken die Verantwortlichen über Einschränkungen nach, um die Sicherheit zu gewährleisten.“

Und der Tod von Lee Claydon war offenbar nicht der einzige Zwischenfall an diesem Wochenende. Am Sonntag (3. August) soll laut ‚The Sun‘ ein zweiter Fan schwer am Kopf verletzt worden sein, nachdem er in Block 107 eine Treppe hinuntergestürzt war. Ordner streuten danach Sand aus, um verschüttete Getränke aufzusaugen. Ein Augenzeuge sagte: „Überall war Bier.“