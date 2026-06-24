Musik Liam Gallagher reagiert auf den Erfolg von ‚Wonderwall‘ als England-Hymne bei der WM

Oasis - Liam Gallagher - AVALON - T In The Park 2002 BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.06.2026, 11:00 Uhr

Liam Gallagher reagiert auf den Erfolg von 'Wonderwall' als England-Hymne bei der WM.

Liam Gallagher hat auf die stark gestiegenen Streamingzahlen von ‚Wonderwall‘ reagiert, nachdem der Song zur inoffiziellen Hymne der englischen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft geworden ist.

Fans der „Three Lions“ sangen den Oasis-Klassiker von 1995 lautstark nach Englands 4:2-Sieg gegen Kroatien in der vergangenen Woche. Auch Spieler wie Jude Bellingham wurden dabei beobachtet, wie sie begeistert mitsangen. Spotify erklärte später in einer Mitteilung: „Vor Englands kommendem Spiel gegen Ghana zeigen neue Spotify-Daten, dass ‚Wonderwall‘ von Oasis zur inoffiziellen Turnierhymne des Landes geworden ist. Dies folgt auf die viral gegangenen Szenen, in denen englische Spieler und Fans das Lied bei der Weltmeisterschaft gemeinsam sangen.“

Spotify könne bestätigen, dass der Klassiker von 1995 eine Renaissance erlebe. Die Abrufzahlen im Vereinigten Königreich seien um 50 Prozent gestiegen: „Ein bemerkenswerter Zuwachs angesichts der ohnehin schon hohen Streamingzahlen und der großen Fangemeinde dieses ikonischen und zeitlosen Songs.“

Nur wenige Stunden vor Englands torlosem 0:0 gegen Ghana am Dienstagabend (23.06.2026) reagierte Liam Gallagher auf die Nachricht und schrieb: „Und völlig zu Recht. Es ist ein verdammter Klassiker, und ich klinge darauf BIBLISCH gut.“ Auch sein Bruder und Oasis-Bandkollege Noel Gallagher zeigte sich erfreut darüber, dass die Fans den Song für sich entdeckt haben. Er sagte gegenüber ‚The Sun‘: „‚Wonderwall‘ gehört den Menschen, und es war ein magischer Moment zwischen den Fans und den Spielern. Viel Glück an alle, die die Reise dorthin auf sich genommen haben.“

Wie ‚Metro‘ berichtet, gehört ‚Wonderwall‘ zu mehreren Liedern, die England für die Stadionbeschallung vor und nach den Spielen eingereicht hat. Dazu zählen auch ‚Hey Jude‘ von den Beatles sowie ‚Sweet Caroline‘ von Neil Diamond. Nach dem emotionalen Fan-Moment sagte Englands Kapitän Harry Kane: „Das war einer meiner absoluten Lieblingsmomente im England-Trikot, besonders bei einem großen Turnier. Es geht um die emotionale Verbindung zu den Fans. Wir wissen, wie viel ihnen das bedeutet. Und sie sehen, wie viel es uns bedeutet. Diese Verbindung haben wir im Moment.“