Film Nach Film-Fauxpas: Quentin Tarantino warnte Brad Pitt vor Karriere-Tod

Quentin Tarantino and Brad Pitt - Cannes Film Festival - 2019 - FAMOUS BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.05.2026, 18:30 Uhr

'Once Upon A Time In Hollywood'-Darsteller Bruce Dern erinnerte sich daran, wie Brad Pitts Reaktion auf eine seiner improvisierten 'Dernsie'-Zeilen ihn bei Quentin Tarantino in Schwierigkeiten brachte.

Quentin Tarantino sagte Brad Pitt, er wäre „tot in diesem Geschäft“ nach einem Fauxpas bei ‚Once Upon A Time In Hollywood‘.

Der ikonische Filmemacher (63) wirkte „wahnsinnig ernst“, nachdem der 62-jährige Schauspieler am Set des Filmepos von 2019 seine Grenzen überschritten hatte, und warnte ihn, denselben Fehler niemals wieder zu machen.

Bruce Dern, der im Film den blinden Ranchbesitzer George Spahn spielte, erinnerte sich an einen Moment, in dem er während der Dreharbeiten einen seiner berühmten improvisierten ‚Dernsie‘-Momente lieferte. Der 89-jährige Leinwandveteran sagte dem ‚PEOPLE‘-Magazin: „Als Brad Pitt mich in ‚Once Upon a Time… in Hollywood‘ weckt, liege ich im Bett und stehe etwas benommen auf und sage einfach: ‚Ich bin mir nicht wirklich sicher, was hier gerade passiert.‘ Ich schaue ihn an. [Pitt] stoppte die Kamera. Er stoppte die Kamera.“ Was dann geschah, war sicherlich eine unangenehme Situation für den späteren Filmstar. Dern erzählte weiter: „Der Gesichtsausdruck von Quentin – ich meine, er war wahnsinnig ernst – und er sagte: ‚Brad, was hast du gerade getan?‘ Er sagte: ‚Nun, ich habe die Kamera gestoppt.‘ Und Quentin sagte: ‚Nie wieder in deinem Leben stoppst du eine Kamera oder du bist tot in diesem Geschäft. Das ist mein Bereich. Unterbrich das Schauspiel nicht.'“

Die beiden drehten die Szene erneut, aber Pitt – der im Film den Stuntman Cliff Booth an der Seite von Leonardo DiCaprios Rick Dalton spielte – war nicht begeistert von den Änderungen am Skript. Dern verriet: „Dann machten wir weiter mit der Szene und alles, was Brad sagte, war: ‚Nun, das stand nicht im Skript, was er gesagt hat.'“ Das Team filmte weiter, und Dern improvisierte schließlich noch eine weitere Zeile. Er sagte in der Szene: „Ich weiß nicht, wer du bist, aber du hast mich heute berührt. Du bist gekommen, um mich zu besuchen, und jetzt muss ich wieder schlafen.“

Pitt wird die Rolle des Cliff in einem bislang unbetitelten Netflix-Spin-off zu ‚Once Upon A Time In Hollywood‘ erneut spielen, das ab dem 25. November zwei Wochen lang in Imax-Kinos laufen soll. Tarantino hat das Drehbuch geschrieben, doch der Film wird von David Fincher inszeniert, weshalb er nicht als Tarantinos mit Spannung erwartetes zehntes und letztes Regieprojekt gelten wird. Im Podcast ‚The Church of Tarantino‘ erklärte der ‚Pulp Fiction‘-Filmemacher: „Ich liebe dieses Drehbuch, aber ich bewege mich immer noch auf demselben Terrain, das ich bereits betreten habe. Das hat mich irgendwie nicht begeistert.“ Für seinen letzten Film will er sich lieber erneut einer Herausforderung stellen: „Bei diesem letzten Film muss ich wieder nicht wissen, was ich tue. Ich muss mich auf unbekanntem Terrain befinden.“