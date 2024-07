"Magisches Wochenende" Nach Glastonbury Festival: Wer war der Begleiter von Spice Girl Mel C?

SpotOn News | 01.07.2024, 22:36 Uhr

Rund zwei Jahre nach ihrer Trennung wurde Mel C am Rande des Glastonbury Festivals mit einem dunkelhaarigen Unbekannten Hand in Hand gesehen.

"Ein weiteres magisches Wochenende", postet Melanie "Mel C" Chisholm (50) nach ihrem Bühnenauftritt beim Glastonbury Festival 2024 in Somerset, England. Auf ihrem offiziellen Instagram-Account teilt die Sängerin Fotos von ihrem Gig mit der britischen Elektro-Band Orbital.

Im weißen Trainingsanzug über einem schwarzen Bustier rockt sie die Bühne und posiert danach für Erinnerungsfotos mit dem zweiten Specialguest, den Orbital in ihre Show integriert haben: die schottische Schauspielerin Tilda Swinton (63). Aber über ihre männliche Begleitung sagt das Spice Girl nichts.

Wer war ihre Begleitung?

Wenige Stunden zuvor ist die Britin unter anderem laut Berichten des US-Magazins "People" mit einem Unbekannten über das Festivalgelände geschlendert. Die Zeitschrift hat online ein Foto veröffentlicht, wie die beiden Händchen halten. "Sporty Spice" trug einen beigen Zweiteiler aus Shorts und Kurzarmoberteil mit einem grünen Bralette und pinken Socken zu lässigen Turnschuhen. Der unbekannte Mann war in Schwarz gekleidet, zu weinroten Sneakern. Die beiden sollen nach Beobachtungen der "Daily Mail" bereits Anfang Juni bei einem Spaziergang in London gesehen worden sein. Ob es sich um einen neuen Freund handeln könnte, ist nicht bekannt.

Melanie Chisholm, auch Mel C genannt, war zuletzt mit dem Musikproduzenten Joe Marshall verbunden. Nach sieben Jahren trennte sich das Paar 2022. Mel C, eine der Sängerinnen der Kultband Spice Girls, war vor dieser Beziehung von 2002 bis 2012 rund zehn Jahre mit dem Immobilienentwickler Thomas Starr liiert. 2009 kam ihre gemeinsame Tochter Scarlet (15) zur Welt.