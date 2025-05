Stars Nach Klinikaufenthalt: Jessica Haller spricht offen über Ängste und Depressionen

Jessica Paszka - GLOW - The Beauty Convention by dm - Berlin, 05.11.2017 - Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.05.2025, 14:00 Uhr

Die Ex-Bachelorette hat sich in einer Klinik professionell behandeln lassen.

jessica haller enthüllt, wie sie wieder zu sich selbst gefunden hat.

Die Influencerin gab kürzlich zu, sich ihrer mentalen Gesundheit zuliebe eine Auszeit genommen zu haben. „Ich konnte nicht mehr die fröhliche Jessi sein, die ich so sehr über alles liebe. Ich habe starke Depressionen bekommen. Ich habe Panikattacken bekommen, ich habe Angstzustände bekommen“, gestand sie in einem YouTube-Video. Aufgrund dessen verbrachte die 35-Jährige mehrere Wochen in einer Klinik.

Im Interview mit ‚Gala‘ äußert sich die Ex-Bachelorette nun dazu, professionelle Hilfe in Anspruch genommen zu haben. „Der Aufenthalt war ein Schock – aber auch mein Wendepunkt“, erklärt sie. Dank Therapien habe sie gelernt, wieder auf ihren eigenen Körper zu hören. „Ich habe so lange funktioniert, mich angepasst und vieles verdrängt – bis es nicht mehr ging“, räumt Jessica ein.

Der Frau von Johannes Haller ist es wichtig, anderen Betroffenen Mut zu machen. „Ich wollte ehrlich sein – mit mir und mit den Menschen, die mir folgen. Es kann jeden treffen, auch wenn das Leben von außen perfekt wirkt. Gefühle lassen sich nicht mit Filtern weichzeichnen“, betont sie.

Inzwischen hat die TV-Beauty gelernt, regelmäßig Zeit mit sich selbst zu verbringen. „Früher dachte ich, ich brauche immer jemanden um mich herum, um mich wertvoll zu fühlen. Heute weiß ich: Ich darf auch einfach nur mit mir sein“, fügt sie hinzu. Das sei kein Egoismus, sondern Fürsorge. „Davon profitieren alle“, ist Jessica Haller überzeugt.