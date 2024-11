Er zeigte Solidarität mit Dave Coulier Nach Kritik an Glatzenkappe: John Stamos findet Hater „peinlich“

Dave Coulier (li.) kann sich auf die Unterstützung von John Stamos verlassen. (jom/spot)

SpotOn News | 22.11.2024, 08:13 Uhr

John Stamos hat seinem an Lymphdrüsenkrebs erkrankten "Full House"-Kollegen Dave Coulier geholfen, die Haare abzurasieren und setzte sich aus Solidarität eine Glatzenkappe auf. Dass er dafür kritisiert wurde, hat den Schauspieler laut eigener Aussage "schockiert".

Mit seiner Aktion wollte John Stamos (61) lediglich Solidarität für seinen "Full House"-Kumpel Dave Coulier (65) zeigen. Als sich der an Lymphdrüsenkrebs erkrankte Schauspieler die Haare abrasierte, setzte sich Stamos eine Glatzenkappe auf und die beiden posierten für ein Selfie. "Es gibt nichts Besseres, als eine Glatzenkappe aufzusetzen und ein paar Photoshop-Fähigkeiten anzuwenden, um meinem Bruder etwas Liebe und Solidarität zu zeigen", schrieb Stamos am 18. November zu dem Bild. Im Interview mit "TMZ" reagierte Stamos nun auf die Kritik, die er für die Geste bekam.

"Er wollte, dass ich ihm den Kopf rasiere, ich wusste das schon vorher, also habe ich die Glatzenkappe aus dem Studio mitgebracht", erzählt Stamos, der mit Coulier sehr viel über die Aktion gelacht habe.

"Ich bin so schockiert. Zunächst einmal bin ich einfach nur peinlich berührt und sie sind peinlich", sagt der Schauspieler über die Hater, die ihm unter anderem vorwarfen, dass er sich nicht auch die Haare abrasierte. Er erklärt weiter: "Als ich diese Reaktionen sah, dachte ich nur: 'Was?' Ich konnte es nicht begreifen. Was sie tun sollten, anstatt dumme kleine Videos zu drehen oder Kommentare zu schreiben – sie sollten ihren Arzt anrufen und einen Termin vereinbaren. Ich denke, das ist der Sinn der ganzen Sache. Das war Daves Botschaft."

Normalerweise beschäftige er sich nicht damit, was online geschrieben oder gesagt werde, "aber das hier hat mich wirklich verletzt, vor allem, weil ich es nicht verstanden habe", 0ffenbart der Schauspieler, der laut eigenen Angaben in einer neuen Serie mitspielt und sich aufgrund seiner Drehverpflichtungen nicht die Haare abschneiden dürfe.

"Der Punkt ist, dass ich mich für die Leute schäme, dass sie ihre Zeit damit verschwenden, während ich nur einen Freund aufmuntern wollte – ich habe angefangen zu sagen 'Es tut mir leid', es tut mir nicht leid." Der Besuch bei seinem Freund sei "unglaublich" gewesen, sagt Stamos. "Er weinte, wir lachten, wir sahen uns alte Filme an, wir erzählten Geschichten und ich brachte Videos mit, und es war einfach eine schöne Sache."

Dave Coulier: "John weiß, wie er mich aufmuntern kann"

Dave Coulier hatte sich bereits bei Instagram zu den negativen Kommentaren geäußert. In einem Statement stellte er klar: "Ich bin ein Comedian und Humor ist mein Antrieb. John weiß, wie er mich aufmuntern kann, und ich habe laut gelacht, als er mit einer kahlen Mütze ankam."

Er habe von vielen Menschen gehört, "die durch meine Worte und Taten so inspiriert wurden, dass sie sagen, dass sie zu ihren Ärzten gehen und Mammographien, eine Darmspiegelung oder eine Prostatauntersuchung machen werden. Ich werde auch weiterhin im Angesicht des Unglücks lachen." Sein Statement endete mit: "Ich habe mich entschieden, die Botschaft der Krebsfrüherkennung zu verbreiten, um Menschen zu helfen. So bin ich nun einmal. Ich wünsche mir nichts als Liebe für euch alle."