Julia Fox verteidigt kontroverses Jackie Kennedy-Kostüm

Bang Showbiz | 01.11.2025, 12:45 Uhr

Die Schauspielerin musste scharfe Kritik für ihr Halloween-Kostüm einstecken.

Julia Fox betont, dass ihr Halloween-Kostüm eine Hommage an den „außergewöhnlichen Mut“ von Jackie Kennedy sei.

Die Schauspielerin sah sich mit Kritik konfrontiert, nachdem sie auf Julio Torres’ Halloween-Party in einem blutbefleckten rosafarbenen Kostüm mit Rock, Jacke, Hut und weißen Handschuhen erschien – einem Outfit, das dem der damaligen First Lady nachempfunden war, als ihr Ehemann, Präsident John F. Kennedy, im November 1963 ermordet wurde.

Julia verteidigte sich jedoch gegen Vorwürfe, sie sei „unsensibel“. Unter Fotos ihres Outfits auf Instagram schrieb sie: „Ich bin als Jackie Kennedy in dem rosafarbenen Kostüm gekleidet. Nicht als Kostüm, sondern als Statement. Als ihr Ehemann ermordet wurde, weigerte sie sich, ihre blutbefleckten Kleider zu wechseln, und sagte: ‚Ich möchte, dass sie sehen, was sie getan haben.'“

Die ‚Der schwarze Diamant‘-Darstellerin fügte hinzu: „Das Bild des zarten rosafarbenen Kostüms, übersät mit Blut, ist eine der erschütterndsten Gegenüberstellungen der modernen Geschichte – Schönheit und Grauen. Würde und Verzweiflung. Ihre Entscheidung, die Kleidung nicht zu wechseln, obwohl man sie dazu drängte, war ein Akt außergewöhnlichen Mutes.“

Damit habe Jackie Kennedy ihren „Protest“ und ihre „Trauer“ ausgedrückt. „Eine Frau, die Anmut und Bildkraft als Waffe einsetzt, um Brutalität offenzulegen. Es geht um Trauma, Macht – und darum, dass Weiblichkeit selbst eine Form des Widerstands ist. Lang lebe Jackie O“, betonte die 35-Jährige.

Jack Schlossberg, der Enkel von John und Jackie Kennedy – die 1994 im Alter von 64 Jahren starb – gehörte zu den Kritikern von Julia. Er schrieb auf X: „Julia Fox, die politische Gewalt glorifiziert, ist widerlich, verzweifelt und gefährlich. Ich bin sicher, ihre verstorbene Großmutter würde zustimmen.“ Jackie wurde in dem blutbefleckten Outfit fotografiert, kurz nachdem ihr Mann getötet worden war.