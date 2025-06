Stars Nach Scheidung: Elliot Page zeigt seine neue Liebe

Elliot Page - Julia Shiplett

29.06.2025

Der Schauspieler ist wieder verliebt und lässt die Fans an seinem privaten Gück teilhaben.

Elliot Page zeigt sich erstmals seit seiner Scheidung 2021 mit einer neuen Partnerin in der Öffentlichkeit.

Der 38-jährige Schauspieler feierte den Pride Month, indem er seine neue Beziehung mit der ‚Überkompensation‘-Darstellerin Julia Shiplett mit einem Instagram-Post öffentlich machte. Elliot teilte ein Foto, auf dem sich die beiden auf einer regenbogenbemalten Straße umarmen, und versah den Beitrag mit einem Regenbogen- und Herz-Emoji.

Julia wiederum postete in ihrer Instagram-Story ein kurzes Video von Elliot, in dem er oberkörperfrei in einer heißen Quelle badet. Dazu fügte sie den Kommentar „Happy prideee“ hinzu. Es ist die erste öffentliche Beziehung für Elliot seit dem Ende seiner Ehe mit Emma Portner vor vier Jahren. Das Paar hatte 2018 geheiratet. Als sich der ‚Juno‘-Darsteller im Dezember 2020 öffentlich als transgender outete, wurde er von seiner Frau unterstützt.

Im Januar 2021 reichten die Stars die Scheidung ein und erklärten, dass sie bereits seit dem Sommer zuvor getrennt lebten. In einem gemeinsamen Statement hieß es damals: „Nach reiflicher Überlegung haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, uns nach unserer Trennung im vergangenen Sommer scheiden zu lassen. Wir haben großen Respekt füreinander und bleiben eng befreundet.“

Später sprach Elliot offen darüber, wie sehr er sein Dating-Leben nach der Scheidung und seinem Coming-out genieße. „Ich hatte noch nie so viel Spaß beim Dating. Der Kontakt zu anderen Menschen fühlt sich viel leichter und verbundener an, weil ich mich nicht mehr in mir selbst verloren fühle und endlich so gesehen werde, wie ich bin“, verriet er gegenüber der Zeitung ‚Los Angeles Times‘.