Stars Ronan Keating: Er hört mit seiner Radiosendung auf Ronan Keating verlässt seine Radioshow. Der ehemalige Boyzone-Sänger hat die „sehr schwierige“ Entscheidung getroffen, Ende Juli von ‚Magic Radio Breakfast‘ zurückzutreten, das er seit sieben Jahren gemeinsam mit Harriet Scott moderiert. Er kündigte in der Show am Donnerstag (6. Juni) an: „Es war sehr schwierig für mich, zu diesem Schluss zu kommen und diese Entscheidung […]