Ian McKellen ist auf dem Weg der Besserung. Am 17. Juni jagte der Schauspieler den Besuchern seines Theaterstücks einen riesigen Schrecken ein, als er von der Bühne stürzte. Jetzt meldete er sich erstmals nach den beunruhigenden Nachrichten.

Ian McKellen (85) gibt Entwarnung. Am 17. Juni kam es während einer Aufführung des Theaterstücks "Player Kings" in London zu einer Schreckensszene: Der Schauspieler stürzte vor dem Publikum von der Bühne und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Auf X, ehemals Twitter, meldete er sich zu dem Vorfall zu Wort und kündigte direkt sein Comeback an.

I want to thank everyone for their kind messages and support. Since the accident, during a performance of Player Kings last night, my injuries have been diagnosed and treated by a series of experts, specialists and nurses working for the National Health Service. To them, of…

— Ian McKellen (@IanMcKellen) June 18, 2024