Guido Maria Kretschmer (58) und sein Ehemann Frank Mutters (geb. 1955) trauern um ihre geliebte Hündin Idaya. "Es zerreißt uns das Herz", gestand der Designer in einem emotionalen Instagram-Beitrag.

Idaya wurde nur vier Jahre alt

Für den Experten aus der VOX-Sendung "Shopping Queen" ist es der nächste Schicksalsschlag, nachdem er sich im vergangenen Jahr bereits von seinen geliebten Eltern für immer verabschieden musste. Vater Erich starb im August 2023 im Alter von 87 Jahren, seine Mutter Marianne folgte im Dezember im Alter von 84 Jahren. In der NDR-Talkshow "deep und deutlich" offenbarte der Designer vor wenigen Wochen, dass das eine schreckliche Zeit war: "Als meine Mutter dann starb, da war alles weg. Da war ich fast nicht in der Lage, mit dem Auto zurück nach Hamburg zu fahren. Da war ich so lost wie noch nie in meinem ganzen Leben."

Nun starb auch noch überraschend die Hündin. "Am Montag mussten wir unsere geliebte Idaya mit nur 4 Jahren gehen lassen", kommentierte Kretschmer am 10. April zu Schnappschüssen des Tieres auf seinem Instagram-Account. "Es zerreißt uns das Herz und wir sind noch immer fassungslos über diesen so überraschenden und tragischen Verlust." Ärzte hätten noch alles versucht, "unsere kleine Maus zu retten". Doch auch sie hätten leider keine Chance mehr gehabt. "Geliebte Idaya, wir vermissen dich sehr und bleiben auf ewig in tiefer Liebe mit dir verbunden", schrieb er zum Schluss.

Die Eheleute sind bekennende Hunde-Fans und haben mehrere Vierbeiner. Bereits im vorigen Jahr trauerten sie um Hündin Aimée. Mit Alaiyha, Undine und Ivy haben sie jetzt noch drei Barsoi-Windhunde.

Prominente leisten Beistand

Von Kretschmers prominenten Bekannten gab es umgehend Beileidsbekundungen. Moderatorin Frauke Ludowig (60) schrieb. "Oh nein, lieber Guido, lieber Frank, ich fühle so mit euch." Mareile Höppner (46) kommentierte: "Ihr Lieben; es ist so so traurig. Ich denke an Euch."

Auch Comedienne Ilka Bessin (52) meldete sich zu Wort und meinte: "Das ist so traurig. Einfach nur schlimm. Ich drück Euch." Selbst CDU-Politikerin Julia Klöckner (51) nahm Anteil an der Tragödie: "Ich fühle sehr mit Euch - Hunde sind Familienmitglieder!"