Stars „In unseren Armen gestorben“: Guido Maria Kretschmer trauert um seinen Hund

Guido Maria Kretschmer - 22.03.17 - Hamburg - rtn - radio tele nord BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.07.2024, 16:00 Uhr

Schwere Zeiten für Modeschöpfer Guido Maria Kretschmer. Der „Shopping Queen“-Star hat einen weiteren seiner Hunde verloren.

Modedesigner Guido Maria Kretschmer (59) hat erneut einen schweren Verlust erlitten. Im Sommer vergangenen Jahres verlor er seinen Vater, kurz vor Heiligabend 2023 starb auch noch die Mutter des ‚Shopping Queen‘-Stars. Mit Alaiyha ist nun der dritte Hund innerhalb der letzten anderthalb Jahre gestorben. Angefangen hatte es mit Kretschmers Hündin Aimée, die im Mai 2023 gestorben war. Erst vor ein paar Monaten musste er sich von seiner geliebten Hündin Idaya verabschieden.

Wie der ‚Shopping Queen‘-Star am Donnerstagabend auf seinem Instagram-Kanal mitteilte, ist sein Hund Alaiyha am Mittwoch gestorben: „Als du gestern Abend in unseren Armen gestorben bist, da blieb unsere Welt für einen Augenblick stehen, um sich dann gleich in Dankbarkeit weiterzudrehen. Wie haben wir dich geliebt und was für ein großes Glück es war, dich so lange bei uns gehabt zu haben.“ Guido Maria Kretschmers Angaben zufolge kam Hündin Alaiyha am 30. Dezember 2010 auf die Welt und wurde fast 14 Jahre alt.

Die Follower von Guido Maria Kretschmer können sein Gefühlschaos nachvollziehen: „Es tut weh und macht zugleich dankbar, so eine bedingungslose und ehrliche Liebe erfahren zu haben, wie sie nur Hunde geben können“, schreibt eine Userin. „Mein tiefstes Beileid. Alles Liebe und ganz viel Kraft“, „Ich fühle mit Dir“ und „Ich schicke Dir eine dicke Umarmung“, sind weitere Kommentare zu lesen.