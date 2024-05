Kinostart 2025 Nach Trennung von Sacha Baron Cohen: Isla Fisher in „Bridget Jones 4“

Isla Fisher, hier bei der Vanity Fair Oscar Party 2024, spielt in "Bridget Jones: Mad About the Boy" mit. (lau/spot)

SpotOn News | 23.05.2024, 22:34 Uhr

Schauspielerin Isla Fisher ist nach ihrer Trennung von Sacha Baron Cohen in einem neuen Filmprojekt zu sehen. Der Star spielt in "Bridget Jones 4" mit, wie Bilder von den Dreharbeiten belegen.

Anfang April gaben die Eheleute Sacha Baron Cohen (52) und Isla Fisher (48) ihre Scheidung bekannt. Die Nachricht vom Ende ihrer Ehe nach über 13 Jahren teilten sie jeweils per Instagram-Story auf ihren offiziellen Accounts bei der Social-Media-Plattform mit. Jetzt ist die Schauspielerin, die mit Baron Cohen drei Kinder teilt, am Set der kommenden Komödie "Bridget Jones: Mad About the Boy" gesichtet worden, wie unter anderem Bilder zeigen, die dem US-Magazin "People" vorliegen.

Welche Rolle spielt Isla Fisher im neuen "Bridget Jones"-Film?

Fisher wird demnach in "Bridget Jones 4", der derzeit in London entsteht, mit von der Partie sein. Details zu der von ihr verkörperten Rolle liegen gegenwärtig noch nicht vor. Die Set-Fotos zeigen sie jedoch mit einer wirren Frisur, in einem rosaroten Rüschentop und Lederjacke.

Baron Cohen und Fisher hatten vor rund zwei Monaten per Instagram-Storys das Ende ihrer Ehe mit den Worten verkündet: "Nach einem langen Tennismatch, das mehr als 20 Jahre lang anhielt, legen wir endgültig unsere Schläger nieder."

"Danke für all eure Freundlichkeit und Unterstützung", schrieb die Schauspielerin einige Wochen später, am 14. Mai, ebenfalls in einer Instagram-Story an ihre Fans und Follower gewandt.

Der Cast von "Bridget Jones 4" wächst weiter

Die Besetzung des vierten "Bridget Jones"-Films, der am Valentinstag 2025 in den Kinos anlaufen soll, ist mit Bekanntwerden von Fishers Casting weiter gewachsen. Zuvor bestätigt waren neben Hauptdarstellerin Renée Zellweger (55) bereits die Rückkehrer Hugh Grant (63) als Schürzenjäger Daniel Cleaver und Emma Thompson (65) als Frauenärztin Doctor Rawlings. Neu mit dabei sind zudem Chiwetel Ejiofor ("12 Years a Slave", 46), der den Lehrer Mr. Wallaker spielt, sowie "The White Lotus"-Star Leo Woodall (27). Vorsicht, Spoiler: Er verkörpert Roxster, einen attraktiven, jüngeren Mann, mit dem Hauptfigur Bridget Jones eine Affäre hat.