Ein Like bei Instagram sorgt für Ärger Nach Wirbel um Ex-Schwager Liam Hemsworth: Noah Cyrus verteidigt sich

Miley Cyrus (l.) und Liam Hemsworth sind seit 2020 geschieden. Ihre Schwester Noah likte nun ein Bild von ihm. (ae/spot)

SpotOn News | 09.04.2024, 07:57 Uhr

Noah Cyrus hat ein Bild ihres Ex-Schwagers Liam Hemsworth gelikt und damit viel Kritik geerntet. Fällt sie etwa ihrer Schwester Miley Cyrus in den Rücken? Die Aufregung hat sie jetzt mit einem gelassenen Kommentar quittiert.

Noah Cyrus (24) hat auf die Kritik an ihrem Like für ein Foto ihres ehemaligen Schwagers Liam Hemsworth (34) reagiert, auf dem dieser muskelbepackt im Fitnessstudio posiert. Instagram-Nutzer beschimpften die Schwester von Miley Cyrus (31) daraufhin als "schlampig". Das will Noah Cyrus jedoch nicht auf sich sitzen lassen.

"Es gibt keine größere Freude, als zu sehen, wie ihr euch über den dümmsten Scheiß so sehr aufregt, dass es so unterhaltsam und lustig ist", schrieb sie laut "Just Jared" in einem inzwischen gelöschten Instagram-Beitrag. Weiter betonte sie, dass die Kommentare ihr völlig egal seien. Am Wochenende hatte Noah Cyrus für Wirbel gesorgt, da sie bei einem Selfie von Mileys Ex-Mann auf "gefällt mir" gedrückt hat, das er auf Instagram gepostet hatte. Darauf posierte Liam Hemsworth in einem Tanktop und stellte seine Muskeln zur Schau. "#Legday", betitelte der 34-jährige "Hunger Games"-Star den Schnappschuss. Der Schauspieler war von 2018 bis 2020 mit Popstar Miley Cyrus verheiratet. Die Trennung verarbeitete die Sängerin in ihrem Hit "Flowers".

Fans kritisierten, Noah falle mit ihrem Like ihrer Schwester in den Rücken. Zudem erhalten dadurch Gerüchte über eine größere Familienfehde im Cyrus-Clan weiter Nahrung. Angeblich soll der neue Ehemann von Mutter Tish Cyrus (56), Dominic Purcell (54), zuvor mit Noah Cyrus liiert gewesen sein. Die beiden sollen rund neun Monate lang eine "Freundschaft plus" geführt haben. "Sie haben aufgehört, sich zu sehen, und dann hat Tish etwas angefangen", sagte ein Insider gegenüber "People . Tish Cyrus und Dominic Purcell machten ihre Beziehung im November 2022 öffentlich, kurz nachdem sie nach 28 Jahren Ehe die Scheidung von ihrem Ex-Mann Billy Ray Cyrus (62) eingereicht hatte.

Miley Cyrus soll nichts von dem Drama gewusst haben

Weniger als ein Jahr später schloss das Paar im August 2023 in der Villa von Miley Cyrus den Bund fürs Leben. Noah Cyrus fehlte im Gegensatz zu ihrer Schwester bei der Zeremonie. Miley Cyrus soll angeblich nicht gewusst haben, dass Noah zuvor mit dem "Prison Break"-Star verbandelt war. "Miley hatte keine Ahnung von dem Drama mit Dominic. Überhaupt keine Ahnung", erzählte der Insider "People". Öffentlich geäußert haben die Beteiligten sich zu der ganzen Sache bisher nicht. Es heißt jedoch, dass Noah Cyrus und ihre Mutter keinen Kontakt mehr haben sollen. "Us Weekly" berichtete Anfang April zudem, dass Tish Cyrus und "Prison Break"-Star Dominic Purcell eine Paartherapie begonnen hätten, um "an ihrer Kommunikation" zu arbeiten. Das Drama habe sie "voneinander weggedrängt" und es werde eine Zeit lang dauern, "bis es verheilt ist", wird ein Insider zitiert.