Eine große Ehre für den Moderator Nachfolger von Peter Urban: Thorsten Schorn kommentiert den ESC 2024

Thorsten Schorn, hier im Rahmen des Deutschen Radiopreises 2022, kommentiert in diesem Jahr den ESC. (wue/spot)

SpotOn News | 09.04.2024, 13:28 Uhr

Viele Jahre kommentierte Peter Urban im deutschen Fernsehen den Eurovision Song Contest. 2023 war jedoch Schluss. Jetzt steht sein Nachfolger für den ESC 2024 offiziell fest.

Mehr als zwei Jahrzehnte lang kommentierte Peter Urban (75) den Eurovision Song Contest im deutschen Fernsehen. Im vergangenen Jahr verabschiedete sich der Kultkommentator in die ESC-Rente. Jetzt steht offiziell fest, wer seine Nachfolge antreten wird.

Beim ESC 2024 im schwedischen Malmö tritt Moderator Thorsten Schorn (48) in Urbans Fußstapfen, wie der NDR am Dienstag mitteilt. Er wird das Publikum sowohl durch die ESC-Halbfinals sowie das Finale führen, erklärt der Sender. Der 48-Jährige bringt offenbar eine große Leidenschaft für das Großereignis mit. "Mich hat der ESC schon als Kind fasziniert. Als Deutschland 1982 mit 'Ein bisschen Frieden' gewonnen hat, war ich sechs und habe mich gefreut, als wären wir Fußball-Weltmeister geworden", wird Schorn in einer Mitteilung zitiert.

Für ihn sei es "eine große Ehre und Freude", die Nachfolge Urbans anzutreten: "Ich nehme das Fernsehpublikum in Deutschland an die Hand und gemeinsam erleben wir die größte Musikshow der Welt." Urban hatte sich im Rahmen des ESC-Finales 2023 nach 25 Einsätzen von den Zuschauerinnen und Zuschauern verabschiedet. "Liebe Leute in Deutschland, dies war mein letzter ESC-Kommentar […]", erklärte er damals. Künftig könne er den Eurovision Song Contest gemeinsam mit seinen Liebsten anschauen.

Thorsten Schorn: Expertise und Leidenschaft

Andreas Gerling, der Chef des ARD-Teams für den ESC beim NDR, ist sich sicher, dass der neue Kommentator in der Rolle voll aufgehen wird: "Thorsten Schorn wird das Publikum mit seiner ESC-Expertise, seiner Leidenschaft, seiner Spontanität, seinem Witz und nicht zuletzt natürlich auch mit seiner sehr markanten Stimme begeistern. Ich bin sicher: Thorsten Schorn und ESC – das matcht." Der Moderator ist bekannt aus Radio und Fernsehen, unter anderem als Spielleiter der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" mit Thomas Gottschalk (73), Günther Jauch (67) und Barbara Schöneberger (50) sowie als Off-Stimme des VOX-Formats "Shopping Queen".

Für Deutschland tritt in diesem Jahr der Sänger Isaak (29) mit seinem Song "Always On The Run" beim ESC in Malmö an. Die Halbfinals gibt es am 7. und 9. Mai ab 21:00 Uhr live auf ONE, "eurovision.de" und in der ARD-Mediathek zu sehen. Das Finale verfolgen Fans am 11. Mai ebenfalls ab 21:00 Uhr im Ersten, in der Mediathek oder auf der Webseite.